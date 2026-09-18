Lambarene : un garçon de six ans meurt suite à une blessure avec un couteau 

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Un drame familial s’est produit en milieu de semaine, le mardi 15 septembre, au quartier Lalala, dans le 1er arrondissement de Lambaréné. Un enfant de 6 ans a perdu la vie après avoir été accidentellement atteint à la poitrine par un couteau manipulé par son frère aîné, âgé de 10 ans, rapporte l’AGP.

Selon une source de l’Agence Gabonaise de presse. Les deux frères, âgés respectivement l’aîné âgé de 10 ans et 6 ans, aux environs de 13 heures au bord d’une rivière située dans le quartier. L’aîné, qui coupait de l’herbe à proximité de l’eau avec un couteau, aurait involontairement atteint son jeune frère de 6 ans qui se trouvait juste derrière lui. La lame l’aurait grièvement blessé à la poitrine. Avec la gravité de ses blessures, l’enfant de six ans n’a pas survécu. Une enquête devrait être ouverte afin d’établir avec précision les circonstances de l’accident et de déterminer les faits ayant conduit au décès de l’enfant.

Un drame qui pourrait avoir des fortes conséquences

Le drame aurait provoqué une vive émotion au sein de l’entourage familial et dans le quartier Lalala. La perte d’un être cher est très souvent difficile à surmonter, elle le sera encore plus, car le disparu n’avait que 6 ans. Une journée qui était censée être une journée comme les autres pour le frère aîné de 10 ans c’est transformer en une scène de film d’horreur qui pourrait causer un traumatisme psychologique chez. Une situation qui devrait davantage alerter les parents pour apporter un suivi psychologique réel, afin d’éviter des remords à l’enfant. La mort d’un proche n’est toujours pas facile à surmonter, encore moins si l’on est directement impliqué.

Ce drame rappelle, une nouvelle fois, les risques liés à la manipulation d’objets tranchants par les enfants et l’importance d’une surveillance adaptée, par des adultes lors de leurs activités.

Par Chansia Mavioga