Gabon : 25,4 % des diplômés universitaires au chômage, quand les études ne garantissent plus l’emploi

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Au Gabon, obtenir un diplôme universitaire ne garantit plus une insertion professionnelle réussie. Selon la Note de conjoncture économique du Gabon 2026 publiée par la Banque mondiale, 25,4 % des actifs titulaires d’un diplôme universitaire sont au chômage. Un chiffre qui révèle les difficultés du système économique national à absorber une main-d’œuvre de plus en plus qualifiée. Entre inadéquation des formations, insuffisance des débouchés professionnels et étroitesse du secteur privé formel, l’institution financière internationale souligne les limites d’un modèle dans lequel l’augmentation du nombre de diplômés ne s’accompagne pas d’une création suffisante d’emplois correspondant à leurs compétences.

Pendant longtemps, l’enseignement supérieur a été perçu comme l’une des principales voies d’accès à un emploi stable et à une amélioration des conditions de vie. Pourtant, au Gabon, cette perspective se heurte désormais aux réalités d’un marché du travail incapable d’offrir suffisamment de débouchés aux diplômés. Dans son rapport économique 2026, la Banque mondiale met en évidence un paradoxe préoccupant : le chômage augmente avec le niveau d’instruction, alors même que le pays cherche à renforcer les compétences de sa population pour soutenir sa diversification économique. Cette situation interroge autant l’organisation des formations universitaires que la capacité des entreprises à recruter.

Un diplômé universitaire actif sur quatre confronté au chômage

Selon les données présentées par la Banque mondiale, le taux de chômage atteint 25,4 % parmi les actifs titulaires d’un diplôme universitaire. Autrement dit, environ un diplômé universitaire sur quatre présent sur le marché du travail ne dispose pas d’un emploi. Cette proportion dépasse le taux de chômage de 17,4 % relevé pour l’ensemble de la population active en 2024, illustrant les difficultés particulières rencontrées par les personnes ayant poursuivi des études supérieures.

Le phénomène est encore plus marqué chez certaines catégories. La Banque mondiale relève notamment un taux de chômage de 47,2 % parmi les jeunes femmes diplômées de l’enseignement supérieur. Ces indicateurs montrent que l’obtention d’un diplôme ne suffit plus à garantir une insertion professionnelle. Ils ne signifient pas pour autant que les études supérieures seraient inutiles, mais révèlent les limites d’une économie dont les besoins en main-d’œuvre qualifiée restent insuffisants au regard des compétences disponibles.

Des formations qui ne correspondent pas toujours aux débouchés

L’inadéquation entre les qualifications acquises et les emplois disponibles constitue l’un des principaux constats du rapport. Selon la Banque mondiale, 55,4 % des salariés gabonais possèdent un niveau d’éducation supérieur à celui exigé par leur poste. Cette proportion atteint 69,8 % chez les travailleurs âgés de 25 à 35 ans. Une situation qui traduit l’importance du déclassement professionnel et les difficultés rencontrées par les jeunes diplômés pour valoriser leurs compétences.

L’institution souligne également que chaque année d’études supplémentaire au-delà du niveau requis pour l’emploi occupé est associée à une pénalité salariale de 4,16 points de pourcentage. Ce constat met en évidence les conséquences économiques de la surqualification. Toutefois, le problème ne saurait être imputé exclusivement aux universités. Même lorsque les formations correspondent aux besoins des secteurs productifs, l’absence d’entreprises suffisamment développées pour recruter limite les perspectives d’insertion professionnelle.

Un secteur privé formel encore trop étroit

La structure du marché du travail gabonais constitue une autre explication majeure. D’après la Banque mondiale, seuls trois travailleurs sur dix occupent un emploi formel dans le secteur privé. Deux travaillent dans le secteur public, tandis que les cinq autres exercent des activités indépendantes, informelles ou assimilées. Cette répartition révèle la faiblesse relative du tissu économique capable de proposer des emplois salariés stables et qualifiés.

Dans ces conditions, augmenter le nombre de diplômés sans développer simultanément les capacités de recrutement des entreprises risque d’accentuer le déséquilibre entre l’offre et la demande de travail. La Banque mondiale insiste ainsi sur la nécessité d’améliorer l’environnement des affaires, l’accès au financement et la compétitivité des entreprises. Les difficultés d’approvisionnement électrique, les contraintes d’infrastructures et les obstacles au développement du secteur privé constituent autant de facteurs susceptibles de limiter la création de nouveaux emplois.

Former autrement, mais surtout créer des emplois qualifiés

Pour répondre à cette situation, la Banque mondiale recommande de rapprocher davantage les formations des besoins réels de l’économie. L’institution préconise notamment une meilleure participation du secteur privé à la conception des programmes, le renforcement de l’enseignement technique et professionnel ainsi qu’une amélioration des dispositifs d’information sur le marché du travail. L’Observatoire national de l’emploi et de la formation devrait notamment disposer des moyens nécessaires pour produire régulièrement des données sur les compétences recherchées et l’insertion des diplômés.

Mais ces réformes ne pourront produire pleinement leurs effets sans une transformation du tissu économique national. Le développement de l’agriculture, de la transformation du bois, des mines, de l’écotourisme et des services associés pourrait offrir de nouvelles perspectives professionnelles, à condition que ces secteurs génèrent effectivement des emplois qualifiés. Pour le Gabon, l’enjeu n’est donc plus seulement d’augmenter le nombre de diplômés, mais de construire une économie capable de leur offrir des débouchés correspondant à leurs qualifications. Car la réussite d’une politique éducative se mesure aussi à la place que ses diplômés parviennent à occuper sur le marché du travail.