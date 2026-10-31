JOJ Dakar 2026 : Paul Ulrich Kessany mobilise l’encadrement gabonais à la veille des compétitions

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À la veille de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le ministre gabonais de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la Vie associative, Paul Ulrich Kessany Zategwa, a effectué, vendredi 30 octobre 2026, une visite de travail à l’ambassade du Gabon au Sénégal. Accompagné du président du Comité national olympique du Gabon (CNOG), le général Sylvain Florient Pangou Mbembo, et de la délégation officielle, le membre du gouvernement a échangé avec l’ambassadeur Guy Gérard Nkolo Dongo sur les préparatifs logistiques et sportifs de la participation gabonaise à cette compétition internationale.

Le Gabon poursuit les derniers préparatifs de sa participation aux Jeux olympiques de la jeunesse, dont l’ouverture est prévue ce samedi 31 octobre 2026 à Dakar. Après la cérémonie de remise du drapeau national aux athlètes, organisée le 28 octobre, les autorités sportives entendent désormais s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour permettre aux jeunes représentants gabonais d’aborder les épreuves dans un environnement favorable. La visite de Paul Ulrich Kessany Zategwa à la chancellerie gabonaise s’inscrit dans cette démarche de coordination, alors que près de 2 700 jeunes athlètes venus du monde entier sont attendus à ce rendez-vous olympique organisé pour la première fois sur le continent africain.

Une coordination diplomatique et sportive avant les épreuves

Accueillie par l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon au Sénégal, Guy Gérard Nkolo Dongo, la délégation conduite par le ministre des Sports a participé à une séance de travail consacrée aux conditions de participation des athlètes gabonais. Les discussions ont notamment porté sur les aspects logistiques et sportifs, deux dimensions essentielles au bon déroulement d’une compétition internationale de cette envergure.

La mobilisation de la représentation diplomatique gabonaise doit contribuer à faciliter l’accompagnement de la délégation pendant son séjour au Sénégal. Au-delà des formalités administratives et des questions organisationnelles, cette coordination vise à permettre aux sportifs et à leur encadrement de se concentrer sur les exigences de la compétition. Les informations communiquées ne précisent toutefois pas les éventuelles difficultés logistiques identifiées ni les mesures particulières arrêtées au cours de cette réunion.

L’encadrement technique appelé à davantage de rigueur

À l’occasion de cette rencontre, Paul Ulrich Kessany Zategwa a insisté sur la responsabilité de l’encadrement technique dans la préparation et le suivi des athlètes. Le ministre a exhorté les responsables sportifs à faire preuve de rigueur et d’exigence afin que chaque jeune compétiteur puisse exprimer pleinement son potentiel. Une orientation qui prolonge le message adressé aux sportifs lors de la remise du drapeau national, lorsque les autorités avaient affiché leur volonté de dépasser le cadre d’une simple participation.

Cette ambition suppose un accompagnement adapté aux exigences du haut niveau, notamment en matière de préparation physique, de récupération, de suivi médical et de gestion de la pression compétitive. Pour de jeunes athlètes confrontés à des adversaires issus de différentes nations, la qualité de l’encadrement peut constituer un facteur déterminant dans leur capacité à réaliser leurs meilleures performances.

Dakar 2026, un test pour la politique de développement du sport gabonais

La participation du Gabon aux JOJ Dakar 2026 représente également une occasion d’évaluer les résultats du travail de formation engagé par les fédérations sportives et les structures d’encadrement. Au-delà des éventuelles distinctions, cette compétition doit permettre aux jeunes sportifs d’acquérir une expérience internationale et de mesurer les exigences auxquelles ils devront répondre pour poursuivre leur progression.

Pour les autorités gabonaises, l’enjeu sera aussi d’assurer une continuité après les Jeux, notamment à travers le suivi des athlètes, le renforcement de la détection des talents et l’amélioration des conditions d’entraînement. Si la mobilisation institutionnelle accompagne aujourd’hui la délégation à Dakar, les performances obtenues et les enseignements tirés de cette participation permettront d’apprécier les besoins réels du sport gabonais dans la perspective des prochaines échéances internationales.