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Selon les informations de France Football, le journaliste gabonais, membre du jury international, a placé Fabián Ruiz en tête de son vote pour le Ballon d’Or 2026. Autant dire que le Gabon a sorti la carte de l’originalité et assume son choix qui détonne dans un scrutin où tout le monde semblait avoir déjà coché les mêmes noms.

Doit-on rappeler que la bataille s’annonçait entre cadors offensifs ? Lamine Yamal, la pépite du Barça, avait ses partisans. Kylian Mbappé présentait une belle carte de candidature. Harry Kane, lui, a fini par s’imposer et soulever le trophée, avec des statistiques aussi folles que légendaires. Face à ce casting de stars offensives, miser sur un milieu de terrain relève du pari audacieux.

Le Gabon privilégie la performance collective avec Fabian Ruiz !

Malgré les profils alléchants susmentionnés, le dossier du Gabon n’a pas été influencé plus que cela. Pilier de l’ entrejeu parisien, Fabian Ruiz a vécu une saison stratosphérique. Avec le PSG, il a décroché la Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive, le titre en Ligue 1 et la Supercoupe d’Europe. Avec l’Espagne, Don Fabian a été sacré champion du monde en 2026 avec la Roja.

Il est d’ailleurs le seul joueur à avoir gagné à la fois la C1 et le Mondial cette année. Miser sur le métronome espagnol en numéro un démontre que le vote gabonais assume un parti pris. Celui de récompenser celui qui régit le jeu, récupère, oriente et dicte le tempo, plutôt que celui qui claque les buts. Un regard qui tranche avec le biais traditionnel du Ballon d’Or en faveur des attaquants.

Mais notre pays le Gabon n’est pas resté seul sur cette ligne. Selon France Football, 3 autres journalistes ont fait le même choix. En effet, les journalistes du Pérou, de la Syrie et de l’Ukraine ont été charmés par le profil de Fabian Ruiz et sa saison réussie de bout en bout. 4 pays, 4 bulletins, un même nom en tête. Pas de quoi renverser le podium, mais assez pour rappeler qu’un vote isolé peut aussi dire quelque chose du jeu.