Cinéma : Serge Abessolo dans un nouveau personnage dans «Le Testament»

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Une nouvelle comédie dramatique vient de faire son entrée dans le paysage cinématographique africain. Il s’agit du long métrage « Le Testament », réalisé par le cinéaste burkinabè Adama Roamba. Porté par une prestigieuse distribution continentale, le film marque le retour très attendu sur grand écran du célèbre comédien et acteur gabonais Serge Abessolo. Une œuvre inédite, produite par les Studios Indigo, et qui promet de captiver les cinéphiles dès sa projection en salle prévue le 6 novembre prochain, notamment dans les cinémas Majestic en Côte d’Ivoire.

​Au cœur de cette intrigue aussi piquante que morale, l’histoire plonge les spectateurs dans les tourments de la famille Tapé. Suite au décès du patriarche, la promesse d’un héritage conséquent éveille instantanément les ambitions et les rivalités les plus sournoises au sein de la fratrie. Derrière un vernis de deuil de circonstance, chacun des héritiers tente de tirer son épingle du jeu, ignorant totalement que les dernières volontés du défunt réservent des rebondissements spectaculaires capables de balayer toutes leurs certitudes pécuniaires.

Une exploration cynique et hilarante des liens familiaux

Dans cette fresque humaine, Serge Abessolo incarne avec brio le personnage d’Alphonse Tapé, s’illustrant aux côtés de figures incontournables de l’humour et du cinéma ouest-africain telles que Michel Gohou ou Willy Dumbo. Après avoir incarné des rôles dramatiques prenants, l’artiste gabonais démontre ici toute l’étendue de sa palette artistique en s’essayant avec succès au registre de la comédie satirique. Le long métrage réussit ainsi le pari audacieux d’allier le rire à la réflexion profonde sur la nature humaine, mettant en lumière la fragilité des relations familiales face aux tentations de l’argent.

Alors que l’avant-première a déjà suscité un vif enthousiasme à Abidjan sous le regard bienveillant de personnalités culturelles, la projection de ces réalisations dans lesquelles des Gabonais sont présents sur le territoire national reste attendue et espérée des cinéphiles. Pourtant, l’acteur Serge Abessolo ne manque pas de porter de nombreuses vestes à l’international mais si le public gabonais ne peut en profiter, cela serait bien dommage. Il faudrait aussi que les autorités compétentes travaillent à rendre accessible ces films sur le sol national.