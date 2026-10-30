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CAF : retour officiel de la CAN tous les 2 ans !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 30 octobre 2026 à 6h42min
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Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé à l’unanimité, le jeudi 29 octobre 2026, que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se jouera de nouveau tous les deux ans. L’instance a ainsi remis en cause la réforme adoptée l’an dernier, qui avait instauré un cycle de 4 ans.

Le Comité exécutif de l’instance faîtière du football sur le continent a tranché sans débat de fond. Résultat, le cycle quadriennal est abandonné avant même son premier coup d’envoi. Par effet logique, la CAN reprend le tempo qui était le sien depuis des décennies. Mais cette décision ne tombe pas du ciel. En effet, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, avait préparé le terrain.

La CAF recule en toute âme et conscience !

L’idée d’un rétropédalage avait été émis lors de la Conférence stratégique organisée au Cap-Vert du 7 au 9 octobre 2026. Durant ce rassemblement, Patrice Motsepe avait annoncé que le Comité exécutif réexaminerait la décision prise l’année dernière. Cet engagement a donc débouché sur un vote sans appel.

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Faut-il rappeler que créée en 1957, la CAN s’est d’abord disputée de manière irrégulière, avant de s’installer dans un rythme biennal à la fin des années 1960. L’an dernier, la CAF avait voulu changer de braquet. L’instance avait choisi d’espacer le tournoi de 4 ans, afin de l’aligner sur le calendrier de l’Euro et de la Copa América et de libérer des fenêtres pour de nouvelles compétitions.

Une ambition quelque peu éloignée irréaliste

Sur le papier, le projet avait de la gueule mais sur le terrain, il a suscité de fortes réserves. Sélectionneurs, joueurs et fédérations ont dénoncé le manque à gagner sportif et financier. D’autres ont craint que les sélections africaines perdent en rythme de compétition et en visibilité. Les supporters, eux, n’ont jamais digéré l’idée d’attendre 4 ans.

La marche arrière se veut donc un mea culpa de la CAF qui a désormais fait le choix de la continuité. La Coupe d’Afrique des nations retrouve ses phases finales régulières, qui rythment la vie du football africain et offrent aux nations moyennes des occasions fréquentes de briller. Mais que deviendront les compétitions annexes qui avaient été envisagées ? La CAF devra vite clarifier sa stratégie.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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