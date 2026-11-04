Gabon–Chine : Oligui Nguema au mémorial du Parti communiste chinois, entre mémoire historique et ambitions de développement

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En visite d’État en République populaire de Chine, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema s’est rendu au Mémorial du site du premier Congrès national du Parti communiste chinois, à Shanghai. Cette étape de son déplacement diplomatique lui a permis de revenir sur les origines politiques de la Chine contemporaine et sur les transformations économiques et industrielles du pays. Une visite à forte dimension symbolique, alors que le Gabon entend renforcer sa coopération avec Pékin dans les domaines de l’industrialisation, des infrastructures et du transfert de compétences.

La visite du chef de l’État gabonais au mémorial du premier Congrès national du Parti communiste chinois s’inscrit dans une séquence diplomatique consacrée au renforcement des relations entre Libreville et Pékin. Au-delà des rencontres économiques et institutionnelles, Brice Clotaire Oligui Nguema a consacré une étape de son séjour à la découverte d’un lieu emblématique de l’histoire politique chinoise. Une démarche qui intervient dans un contexte où les autorités gabonaises affichent leur ambition de s’inspirer d’expériences internationales de transformation économique, tout en poursuivant leurs propres objectifs de développement.

Un retour sur les origines de la Chine contemporaine

Situé à Shanghai, le mémorial retrace notamment les événements de juillet 1921, lorsque s’est ouvert le premier Congrès national du Parti communiste chinois. À travers les archives, les témoignages et les expositions présentés sur le site, le président gabonais a pu découvrir plusieurs étapes de l’évolution politique et sociale de la Chine, depuis les premières années du mouvement communiste jusqu’aux transformations qui ont accompagné l’émergence du pays comme puissance économique mondiale.

Cette visite revêt également une dimension diplomatique. En se rendant dans ce lieu de mémoire, Brice Clotaire Oligui Nguema a manifesté son intérêt pour l’histoire nationale de son partenaire chinois. Le déplacement met en lumière la place accordée par Pékin à son héritage politique dans la construction de son récit national, tout en rappelant que le développement économique chinois résulte de plusieurs décennies de réformes, d’investissements industriels et de modernisation des infrastructures.

Le modèle de développement chinois au regard des ambitions gabonaises

Pour les autorités gabonaises, l’expérience chinoise présente un intérêt particulier dans les domaines de la transformation industrielle, de la valorisation des ressources naturelles et du développement des infrastructures. Depuis le 30 août 2023, le Gabon affiche une volonté de réorientation de son modèle économique, notamment à travers la transformation locale des matières premières, la diversification des activités productives et la création d’emplois.

Selon la communication officielle entourant cette visite, le président de la République a souligné dans le livre d’or du mémorial que les grandes transformations nationales prennent souvent naissance dans des moments historiques décisifs. Une réflexion faisant écho à la trajectoire politique récente du Gabon. Toutefois, les différences institutionnelles, démographiques et économiques entre les deux pays imposent de distinguer l’intérêt porté à l’expérience chinoise des conditions concrètes de son éventuelle adaptation au contexte gabonais.

Une coopération appelée à produire des résultats économiques

Cette étape historique intervient alors que Libreville cherche à approfondir ses relations économiques avec Pékin. Les échanges engagés durant la visite d’État portent notamment sur les investissements productifs, le transfert de technologies et de compétences, ainsi que sur la transformation locale des ressources minières. La Chine constitue, à cet égard, un partenaire disposant de capacités industrielles et financières susceptibles d’accompagner plusieurs projets structurants au Gabon.

Au-delà de la portée symbolique du déplacement au mémorial, l’enjeu pour les autorités gabonaises demeure la traduction de cette coopération en réalisations concrètes. L’industrialisation, la modernisation des infrastructures et la formation des compétences nationales nécessitent des investissements durables et des mécanismes de suivi adaptés. Pour le Gabon, l’intérêt d’un rapprochement renforcé avec la Chine se mesurera donc moins aux références historiques partagées qu’à la capacité des partenariats conclus à soutenir la transformation effective de son économie.