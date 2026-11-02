Projet de budget 2027 : la masse salariale de la Sécurité recule de 4,89 milliards de FCFA

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une réduction de 4,89 milliards de FCFA des dépenses de personnel consacrées à la mission Sécurité. Selon les tableaux budgétaires du texte, cette enveloppe passerait de 119,12 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 114,23 milliards en 2027, soit une diminution de 4,1 %. Derrière ce recul global se dessinent toutefois deux trajectoires opposées : la Gendarmerie nationale perdrait 11,56 milliards de crédits de personnel, tandis que la Police nationale bénéficierait de 6,67 milliards supplémentaires. Une redistribution qui interroge sur les effectifs, les rémunérations et les arbitrages opérés entre les deux forces de sécurité.

La sécurité des personnes et des biens constitue l’une des missions essentielles de l’État. Au Gabon, elle repose notamment sur la Police nationale et la Gendarmerie nationale, dont les besoins en personnels, en équipements et en moyens opérationnels nécessitent des financements réguliers. Pour l’exercice 2027, le gouvernement prévoit une diminution de l’enveloppe globale consacrée à la Sécurité, qui passerait de 132,30 à 129,26 milliards de FCFA. Mais cette contraction ne serait pas uniformément répartie. L’examen des crédits révèle une baisse importante des dépenses de personnel de la Gendarmerie, partiellement compensée par une augmentation de celles de la Police, sans que le document permette d’en déterminer les causes administratives.

La Gendarmerie perd 11,56 milliards de crédits de personnel

Le programme Gendarmerie nationale enregistrerait la réduction la plus importante. Ses dépenses de personnel passeraient de 64,42 milliards de FCFA en 2026 à 52,86 milliards en 2027, soit une diminution de 11,56 milliards, correspondant à près de 18 %. Cette baisse représenterait plus du double de la réduction nette observée à l’échelle de la mission Sécurité. Le budget global de la Gendarmerie reculerait parallèlement de 66,10 à 54,89 milliards de FCFA, soit 11,22 milliards de moins.

Cette évolution ne permet cependant pas de conclure à une réduction des effectifs ou des rémunérations des gendarmes. Les tableaux budgétaires ne distinguent pas les soldes, les primes, les indemnités et les autres charges de personnel. Ils ne précisent pas davantage les effectifs comparables entre 2026 et 2027. La diminution pourrait notamment résulter de changements d’imputation budgétaire, de transferts de charges ou d’autres ajustements administratifs. Ces hypothèses nécessiteraient toutefois une confirmation officielle. À ce stade, seule la réduction des crédits inscrits au programme peut être établie.

La Police nationale gagne 6,67 milliards de masse salariale

À l’inverse, le programme Police nationale bénéficierait d’une augmentation de 6,67 milliards de FCFA de ses dépenses de personnel. Celles-ci passeraient de 54,70 milliards en 2026 à 61,37 milliards en 2027, soit une progression de 12,2 %. La Police concentrerait ainsi 53,7 % de la masse salariale de la mission Sécurité, contre 45,9 % en 2026. Cette évolution inverserait la répartition observée l’année précédente, lorsque les dépenses de personnel de la Gendarmerie étaient supérieures à celles de la Police.

Le budget global de la Police nationale progresserait également de 8,17 milliards de FCFA, passant de 66,20 à 74,37 milliards. Cette augmentation serait principalement portée par les dépenses de personnel, mais également par les investissements, en hausse de 1,10 milliard, et les biens et services, qui gagneraient près de 397 millions. Les crédits supplémentaires pourraient répondre à des besoins opérationnels ou administratifs, sans que le PLF permette d’identifier précisément les recrutements, les revalorisations ou les équipements concernés.

Les investissements progressent malgré la baisse du budget

À l’échelle de la mission Sécurité, les investissements passeraient de 9,51 milliards de FCFA en 2026 à 10,61 milliards en 2027, soit une augmentation de 1,10 milliard, correspondant à 11,6 %. Les dépenses de biens et services progresseraient également de 739,79 millions, pour atteindre 4,37 milliards. Les transferts resteraient inchangés à 50 millions. Ces hausses seraient néanmoins insuffisantes pour compenser la diminution des dépenses de personnel.

La répartition des investissements mérite également attention. Selon les tableaux budgétaires, les 10,61 milliards de FCFA d’investissements de la mission seraient intégralement inscrits au programme Police nationale, tandis qu’aucune dépense d’investissement ne figure dans le programme Gendarmerie nationale. Cette présentation ne signifie pas nécessairement que la Gendarmerie ne bénéficiera d’aucun équipement financé par l’État, certaines acquisitions pouvant relever d’autres programmes ou circuits budgétaires. Elle appelle toutefois des précisions sur les modalités de financement de ses besoins matériels.

Des moyens humains à confronter aux besoins opérationnels

Au total, le budget de la mission Sécurité passerait de 132 302 708 090 FCFA en 2026 à 129 255 826 569 FCFA en 2027, soit une réduction de 3,05 milliards. Les dépenses de personnel représenteraient désormais 88,4 % de cette enveloppe, contre 90 % en 2026. Malgré leur diminution, elles continueraient donc d’absorber l’essentiel des ressources consacrées à la Police et à la Gendarmerie. Les crédits disponibles pour le fonctionnement et les investissements demeureraient relativement limités au regard du poids des charges humaines.

La principale interrogation concerne désormais les raisons des mouvements observés entre les deux forces. Comment expliquer une réduction de 11,56 milliards de FCFA des dépenses de personnel de la Gendarmerie, simultanément à une augmentation de 6,67 milliards pour la Police ? Une analyse complète nécessiterait de connaître l’évolution des effectifs, les éventuelles réorganisations administratives, les changements de périmètre budgétaire et les modalités de prise en charge des rémunérations. Car derrière la baisse globale de 4,89 milliards de FCFA, le PLF 2027 révèle surtout une redistribution importante des moyens humains entre la Police et la Gendarmerie, dont les justifications restent à documenter.