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PLF 2027 : le gouvernement table sur une nouvelle redevance portuaire de 5 000 FCFA pour financer le dragage 

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 2 novembre 2026 à 17h39min
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Le paysage logistique gabonais s’apprête à faire face à une nouvelle contrainte financière. Selon les dispositions des articles 15 à 22 du projet de loi de finances (PLF) 2027, le gouvernement envisage la création d’une redevance de dragage portuaire fixée à 5 000 FCFA hors taxes par tonne métrique de marchandises. Cette taxe s’appliquera indifféremment aux opérations d’importation, d’exportation, de transit et de transbordement dans l’ensemble des ports maritimes du pays. Une mesure phare qui représente un ajustement significatif pour les acteurs du commerce extérieur et les transporteurs.

Le dispositif législatif établit une responsabilité précise pour chaque type d’opération. L’importateur sera directement redevable pour les marchandises débarquées, tandis que l’exportateur s’acquittera de la taxe sur les cargaisons embarquées vers l’étranger. Concernant le transit et le transbordement, la charge incombera aux armateurs ou à leurs représentants.

La base de calcul retenue repose sur le poids brut des cargaisons. Dans le cas des marchandises conteneurisées, le texte intègre également la tare du conteneur dans l’assiette fiscale. Ce détail technique a son importance : il gonflera mathématiquement le volume taxable, alourdissant la facture globale pour les opérateurs.

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Un fléchage budgétaire orienté vers le maintien des infrastructures

Les recettes engendrées par cette contribution obéiront à une clé de répartition stricte. La majeure partie du prélèvement, soit 70 %, sera allouée au financement direct du service de dragage et aux investissements portuaires validés. Le reste des sommes perçues sera partagé à parts égales entre l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG) et les caisses de l’État, recevant chacun 15 %.

Au centre de ce dispositif, l’OPRAG héritera d’un rôle clé dans la programmation et le suivi des opérations. Facturée séparément et payable dans un délai de huit jours, la redevance fera l’objet de contrôles rigoureux basés sur les manifestes, connaissements et déclarations douanières.

Vers un impact direct sur la facture logistique

L’incidence de cette taxe s’annonce conséquente pour le tissu économique. Pour illustrer la portée de la mesure, une cargaison de 10 000 tonnes engendrera à elle seule un surcoût de 50 millions FCFA hors taxes. À l’échelle d’un volume annuel d’un million de tonnes, l’État pourrait engranger près de 5 milliards FCFA.

Face à ce nouveau prélèvement, les importateurs de produits alimentaires, de matériaux de construction et de biens industriels devront revoir leurs équations financières. Une charge supplémentaire qui pourrait, par effet de répercussion, impacter l’ensemble de la chaîne de distribution.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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