Gabon : Libreville accueillera la 11e édition du salon OSIANE en avril 2027

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Après dix éditions organisées à Brazzaville, en République du Congo, le Salon international de la Tech et de l’Innovation OSIANE s’apprête à franchir une nouvelle étape de son développement en s’installant à Libreville, au Gabon, en avril 2027. Placée sous le thème « AYÉLÉ, Prendre son envol », cette 11e édition marque l’internationalisation d’un rendez-vous consacré à la transformation numérique en Afrique centrale. Les préparatifs ont été officiellement engagés à travers la signature d’un protocole d’accord entre les ministres gabonais et congolais chargés du Numérique, avec l’ambition de renforcer la coopération technologique, l’entrepreneuriat et les investissements dans la sous-région.

Le Gabon accueillera pour la première fois le salon OSIANE, un événement qui réunit depuis 2017 des décideurs publics, des entreprises technologiques, des investisseurs, des startups et des acteurs de l’innovation. Annoncée à l’occasion de la Semaine du Numérique du Gabon, cette délocalisation constitue une nouvelle étape dans la stratégie d’ouverture régionale du salon. Au-delà de sa dimension événementielle, elle offre à Libreville l’occasion de renforcer son positionnement dans l’écosystème numérique d’Afrique centrale, à condition de transformer cette visibilité en opportunités concrètes pour les entreprises et les entrepreneurs locaux.

Un accord entre le Gabon et le Congo pour préparer OSIANE 2027

Le lancement des préparatifs a été marqué par la signature d’un protocole d’accord entre Frédéric Nze, ministre congolais en charge du Numérique, et Mark Alexandre Doumba, son homologue gabonais. Cette formalisation traduit la volonté des deux pays de travailler conjointement à l’organisation de la prochaine édition du salon, qui quitte pour la première fois son pays d’origine afin d’adopter une dimension itinérante.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités, notamment José Mpanda Kabangu, ministre des Postes et Télécommunications de la République démocratique du Congo, Axel Jesson Ayenoue, ministre gabonais du Tourisme durable et de l’Artisanat, ainsi que Zenaba Gninga Chaning, ministre du Commerce, des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat des jeunes. La participation de Jean-Jacques Massima et d’autres acteurs de l’écosystème numérique africain témoigne également de la volonté des organisateurs de donner à cette édition une portée dépassant les frontières gabonaises.

Après dix éditions à Brazzaville, un nouveau cap sous-régional

Lancé en 2017 à Brazzaville par l’organisation non gouvernementale congolaise PRATIC, le salon OSIANE s’est progressivement constitué en plateforme de rencontres et de réflexion sur les technologies de l’information et de la communication. Ses précédentes éditions ont permis de réunir des représentants des administrations publiques, des entreprises, des universités et des startups autour des enjeux de transformation numérique et de développement de l’économie digitale.

Avec son installation à Libreville, OSIANE entend désormais renforcer sa vocation panafricaine et favoriser la circulation des compétences, des innovations et des investissements. Le choix du thème « AYÉLÉ, Prendre son envol » symbolise cette nouvelle orientation. Pour les organisateurs, il s’agit de dépasser le cadre d’un rendez-vous national afin de construire une plateforme itinérante capable de connecter les écosystèmes technologiques de plusieurs pays d’Afrique centrale.

Une opportunité pour les startups et les entrepreneurs gabonais

L’accueil d’OSIANE 2027 pourrait constituer une vitrine pour les entreprises technologiques gabonaises, particulièrement celles qui évoluent dans le développement de solutions numériques, les services digitaux et l’innovation. Le salon prévoit traditionnellement des conférences, des panels, des expositions technologiques, des formations et des rencontres d’affaires. Il comprend également le Challenge Startup du Bassin du Congo, destiné à valoriser les initiatives entrepreneuriales et les projets innovants.

Pour les jeunes entrepreneurs gabonais, l’enjeu sera de bénéficier d’un accès élargi aux investisseurs, aux partenaires techniques et aux marchés régionaux. La présence annoncée d’acteurs institutionnels et économiques de plusieurs pays pourrait favoriser les échanges d’expériences et l’émergence de collaborations. Toutefois, la réussite de cette édition dépendra aussi de la place effectivement accordée aux startups locales, de la qualité des rencontres professionnelles et des possibilités de financement ou d’accompagnement qui en découleront.

Libreville attendue sur les retombées concrètes de l’événement

L’organisation d’un salon technologique d’envergure sous-régionale constitue également un défi logistique et institutionnel. Elle suppose une coordination entre les administrations, les organisateurs et les entreprises partenaires, ainsi qu’une mobilisation suffisante de l’écosystème numérique national. À ce stade, le communiqué ne précise ni les dates exactes de la manifestation en avril 2027 ni le programme détaillé des activités.

Au-delà de l’accueil d’OSIANE, le Gabon devra surtout démontrer sa capacité à inscrire cet événement dans une dynamique durable de transformation numérique. La formation des talents, le développement des entreprises technologiques, l’accès aux financements et la création de partenariats régionaux constitueront des indicateurs importants de ses retombées. Pour Libreville, l’ambition ne sera donc pas seulement de recevoir un salon international, mais de faire d’OSIANE 2027 un accélérateur de l’innovation et de l’entrepreneuriat numérique gabonais.