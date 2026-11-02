Marche rose des Médias : 100% des dons reversés à l’ICA

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Dans une correspondance du 26 octobre 2026, la directrice générale de Gabon 24, Léatitia Carolle Agowi Ngalibika, a dressé le bilan de la première « Marche Rose des Médias », organisée le 11 octobre à Libreville. La mobilisation a réuni plus de 200 participants issus de 25 médias, avec huit partenaires. Elle s’est achevée par le reversement de 100 % des dons à l’Institut de cancérologie d’Akanda (ICA), pour soutenir la prise en charge des patients.

Sur 5 kilomètres, de la Maison Georges Rawiri à la Place de la Concorde, journalistes, responsables de presse et professionnels de santé ont marché pour sensibiliser à la lutte contre les cancers féminins. La présence du ministre de la Santé, le Pr Elsa Joséphine Ayo épouse Bivigou, a marqué cette édition. Le membre du gouvernement a salué l’engagement des médias et rappelé les bienfaits de l’activité physique dans la prévention des maladies cardiovasculaires, de l’hypertension, du diabète et des cancers. Toiut en encourageant les organisateurs à renouveler cette initiative.

Un engagement collectif salué

Dans sa correspondance adressée au directeur général de Gabon Média Time, Léatitia Carolle Agowi Ngalibika a exprimé, au nom de Gabon 24 et de son personnel, sa gratitude pour le soutien matériel, financier et logistique apporté à l’événement. En effet, cette contribution a favorisé une organisation sécurisée et fédéré médias, institutions, corps médical et grand public autour de la prévention, du dépistage précoce et de la solidarité envers les malades.

Le bilan met surtout en avant la destination des fonds puisque l’intégralité des dons collectés sera reversée à l’ICA, au bénéfice direct de la prise en charge des patients. Une dimension solidaire qui donne une portée concrète à la marche. Présente sur le parcours, Sheila Mebaley, directrice adjointe de l’information de Gabon 1ère, a salué l’initiative, tout en appelant à dépasser la sensibilisation. « Au-delà des marches de sensibilisation, il faut bien qu’on soit au plus près de ces femmes qui souffrent de cette maladie », a-t-elle souligné.

Vers un partenariat durable

Pour la directrice générale de Gabon 24, cette édition doit ouvrir la voie à un partenariat durable au service des causes communes. En associant visibilité médiatique, prévention et solidarité, la Marche Rose des Médias entend inscrire les professionnels de l’information dans la lutte contre les cancers féminins. L’enjeu sera de pérenniser la mobilisation et de soutenir concrètement les personnes touchées.