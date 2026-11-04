Naufrage du Prospector 5 : Port-Gentil accueille les dépouilles des victimes

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Les dépouilles de quatre victimes de l’accident de la plateforme pétrolière autoélévatrice Prospector 5, survenu au large de Mayumba dans la Nyanga, ont été rapatriées au port industriel. Une cérémonie officielle empreinte d’une profonde gravité s’y est tenue en présence de cinq membres du gouvernement, dont le ministre du Pétrole et du Gaz, Clotaire Kondja, aux côtés de la gouverneure de l’Ogooué-Maritime et du maire de la ville.

Alors que les officiels et les familles endeuillées se tenaient recueillis, la météo s’est soudainement dégradée. Un vent violent a balayé l’assistance avant qu’un déluge ne s’abatte sur le port, provoquant l’incompréhension et l’émoi parmi les proches. Pour beaucoup d’assistants, cet orage soudain s’est apparenté à un signe des disparus, exigeant le respect des traditions avant d’accepter le départ définitif des leurs.

Une fois le calme revenu, la grue a pu procéder au débarquement du conteneur frigorifique abritant les corps. À ce jour, quatre des cinq disparus ont été repêchés : trois ressortissants gabonais et un Croate. Le ministre a tenu à renouveler les condoléances de la Nation tout en promettant une transparence totale dans la suite des opérations et le soutien aux familles. Les recherches se poursuivent sans relâche pour retrouver la dernière victime.

Le temps des responsabilités et des questions d’avenir

Au-delà de la douleur et de l’émotion immédiate, l’heure est désormais au bilan et à la recherche de la vérité. L’enquête technique et judiciaire devra déterminer avec exactitude les causes du drame, au-delà de l’hypothèse initiale d’un enfoncement de la structure lors du pré-chargement. Les boîtes noires de la plateforme, l’état des fonds marins et les conditions météorologiques seront passés au cribles par les experts.

Sur le plan normatif et environnemental, deux chantiers majeurs s’imposent. D’une part, la dépollution de la zone sensible de ponte des tortues s’avère prioritaire, malgré les contraintes techniques du pompage des 280 m³ de gasoil coincés dans l’épave. D’autre part, ce drame force la profession pétrolière à réinterroger ses protocoles de sécurité sur la façade atlantique : faut-il imposer des études géotechniques systématiques ou proscrire certaines manœuvres nocturnes par forte houle ? Autant de réponses indispensables pour qu’un tel drame ne se reproduise plus.