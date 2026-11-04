The African Exponent : Gabon, pays le plus urbanisé d’Afrique en 2025

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Avec 92,1 % de sa population résidant en milieu urbain en 2025, le Gabon s’affirme comme le pays le plus urbanisé du continent africain. Selon les plus récents chiffres publiés par The African Exponent et appuyés sur les données de la Banque mondiale, le Gabon devance nettement la Libye (87,9 %) et le Cap-Vert (77,6 %). Une trajectoire démographique singulière qui place le pays face à une équation complexe : comment transformer ce gigantisme urbain en moteur de croissance durable ?

Cette dynamique s’explique avant tout par l’attraction économique exercée par deux pôles majeurs : Libreville, la capitale politique et administrative, et Port-Gentil, la capitale économique et pétrolière. Concentrant la majorité des emplois, des investissements et des services publics, ces métropoles attirent sans relâche les populations de l’intérieur du pays.

Cette concentration présente des atouts indéniables. En rapprochant les consommateurs, les entreprises et les infrastructures, elle crée des marchés locaux denses et favorise les synergies économiques. Toutefois, l’envers du décor s’avère pesant : les réseaux de transport, le logement, l’accès à l’eau potable, la gestion des déchets et les systèmes d’assainissement luttent pour absorber un tel flux démographique.

Le paradoxe des villes denses

L’analyse nuance la portée de ce record. Être le pays le plus urbanisé d’Afrique ne garantit pas automatiquement d’abriter les villes les plus productives ou les mieux dotées en équipements modernes. La densité, lorsqu’elle devance la planification urbaine, risque de générer des encombrements et d’accroître les inégalités sociales au sein des quartiers.

Pour les pouvoirs publics, l’enjeu ne consiste plus à encourager l’exode vers les villes, mais à moderniser le cadre de vie existant. Sans création soutenue d’emplois formels ni modernisation des réseaux électriques et de transport, la croissance urbaine s’apparente davantage à une pression sociale qu’à un véritable levier de prospérité.

Vers une réorganisation du territoire

Valoriser ce potentiel démographique exige des arbitrages stratégiques. Le Gabon doit procéder à des investissements structurants ciblés dans la construction d’habitations accessibles, l’extension du réseau énergétique et la modernisation de la voirie.

Parallèlement, la diversification des activités hors de l’axe Libreville–Port-Gentil s’impose comme une priorité pour désengorger les grandes métropoles. Il s’agit de stimuler l’économie des provinces intérieures afin d’équilibrer le développement territorial.

La position de leader de l’urbanisation africaine offre une opportunité rare. Si le pays parvient à structurer ses villes et à stimuler l’innovation locale, cette concentration démographique se changera en puissant accélérateur d’émergence. Dans le cas contraire, le chiffre de 92,1 % demeurera une simple statistique de concentration humaine, déconnectée du progrès économique global.