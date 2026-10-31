Gabon : Combien de vies faudra-t-il encore perdre avant que la prévention devienne une priorité ?

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Une fois de plus, des familles sont en deuil. Une fois de plus, des collègues pleurent des camarades qui étaient partis travailler et qui ne rentreront jamais chez eux.

Le naufrage de la plateforme pétrolière Prospector 5, survenu le 24 octobre 2026 au large de Mayumba, a bouleversé le pays. Sur les 115 personnes présentes à bord, 110 ont pu être secourues. Trois travailleurs ont perdu la vie. Derrière ces chiffres, il y a des visages, des familles, des enfants, des parents et des proches à qui rien ne pourra rendre ceux qu’ils ont perdus.

Une enquête déterminera les circonstances de ce drame. Mais au-delà des conclusions techniques et judiciaires, une question nous interpelle tous : avons-nous réellement fait tout ce qui était nécessaire pour éviter qu’un tel drame se produise ?

Depuis plusieurs années, la Confédération Syndicale des Travailleurs du Gabon (CSTG) ne cesse d’alerter sur les insuffisances constatées en matière de santé et de sécurité au travail. Nous avons parlé de prévention, de formation, de contrôle, d’équipements de protection et du respect des normes. Nous l’avons fait parce que nous savons qu’en matière de sécurité, chaque négligence peut avoir des conséquences irréversibles.

Malheureusement, les événements nous rappellent régulièrement que ces préoccupations sont bien réelles.

Nous nous souvenons de l’accident mortel survenu à Gabon Veneer en juillet 2024. Nous nous souvenons également du drame de SUCAF-Gabon en octobre 2025. Plus récemment encore, le 15 mai 2026, Yves Nelon Ditougou Nziengui, agent de la SEEG, perdait la vie à Gamba lors d’une intervention sur une installation électrique.

Chaque fois, les mêmes émotions nous traversent : la tristesse, la colère, l’incompréhension.

Et chaque fois revient la même question : aurait-on pu éviter cela ?

Les revendications portées par le SYLTRASUC, syndicat affilié à la CSTG ne sont pas des revendications de confort. Elles concernent la protection de la vie humaine. Elles portent sur la qualité des équipements de protection individuelle, le suivi médical des travailleurs exposés aux risques professionnels, la formation, le fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité et le respect des règles pourtant déjà prévues par les textes.

Personne ne devrait perdre sa vie parce qu’il est allé travailler.

Aucune famille ne devrait recevoir un appel annonçant qu’un père, une mère, un fils ou une fille ne reviendra pas à la maison à cause d’un accident qui aurait pu être évité.

La responsabilité est collective

Les entreprises ont le devoir de garantir des conditions de travail sûres. L’État a la responsabilité de faire appliquer la loi, de contrôler et de sanctionner lorsque cela est nécessaire. Les organisations syndicales, quant à elles, continueront à jouer leur rôle d’alerte, de veille et de proposition.

Le mois d’octobre, marqué par la Journée mondiale pour le travail décent, nous rappelle que le travail décent ne se limite pas à un contrat ou à un salaire. Il signifie aussi pouvoir exercer son métier dans des conditions qui préservent sa santé, sa dignité et sa vie.

Nous ne pouvons pas continuer à réagir uniquement après chaque drame.

La véritable victoire ne consiste pas à organiser des hommages après un accident. Elle consiste à empêcher qu’il ne se produise.

Le Gabon mérite une véritable culture de prévention. Les travailleurs gabonais la méritent. Leurs familles la méritent.

Parce qu’au-delà des statistiques, des rapports et des enquêtes, il y a une vérité simple que nous ne devons jamais oublier :

Aucun emploi ne vaut une vie.

Aymar Gaëtan KISSENGORI

Président de la CSTG

Ancien secrétaire du CSST Comilog