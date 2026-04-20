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Unesco : 2 élèves sur 3 dans le monde terminent leurs études secondaires

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 20 avril 2026 à 18h52min
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Image illustrative © D.R./Unesco
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L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)a, dans son Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2026, publié le 26 mars 2026,tiré la sonnette d’alarme sur le niveau de scolarisation dans le monde. Il en ressort que seulement deux élèves sur trois achèvent désormais leurs études secondaires. Le tiers restant concerne les apprenants en situation de décrochage. Ce qui, selon l’organe onusien, un niveau encore insuffisant au regard des ambitions fixées pour 2030. 

Le rapport de l’Unesco souligne un fait préoccupant sur la baisse de la scolarisation mondiale. En effet, 273 millions d’enfants et de jeunes restent hors d’un environnement scolaire. Dans le même temps, la progression du taux d’achèvement s’est améliorée depuis 2000, passant de 77 % à 88 % dans le primaire. Pour ce qui est du premier cycle du secondaire, les données vont de  60 % à 78 %. Le second cycle du secondaire enregistre une progression allant de 37 % à 61 %. Malgré cette avancée, l’Unesco estime que, au rythme actuel, la généralisation de l’achèvement du second cycle secondaire n’interviendrait pas avant le prochain siècle.

Une progression réelle, mais trop lente

En effet, les enfants entrent davantage à l’école, mais trop peu franchissent toutes les étapes jusqu’au bout. L’organisation onusienne relève également une baisse des redoublements depuis 2000, notamment de 62 % dans le primaire et de 38 % dans le secondaire inférieur. Ce qui explique en partie pourquoi les taux de non-scolarisation stagnent alors que les taux d’achèvement progressent. Le rapport insiste sur le fait que l’amélioration observée n’efface pas les inégalités persistantes entre régions et entre groupes sociaux. 

L’Afrique subsaharienne figure parmi les zones les plus exposées au ralentissement de la progression. L’Unesco explique que cette décélération est liée en grande partie à la croissance démographique, mais aussi à des crises qui ont interrompu la scolarisation dans plusieurs pays. Le rapport rappelle enfin qu’au-delà des chiffres globaux, les politiques publiques devront concentrer davantage d’efforts sur l’équité, le financement et l’accompagnement des élèves les plus vulnérables pour espérer inverser la tendance avant l’échéance de 2030.

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