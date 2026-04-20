Port-Gentil : un présumé violeur et voleur rattrapé après 2 ans de recherche des OPJ !

Ecouter l'article

Moussounda, alias « Tchoutcha », un Gabonais de 24 ans, aurait été interpellé puis placé en détention à la prison du Château de Port-Gentil, dans la province de l’Ogooué-Maritime. Selon le journal L’Uniondans son édition du 20 avril 2026, le mis en cause aurait commis plusieurs vols aggravés. Il serait également suspecté dans une affaire de viol sur une mineure.

Le phénomène de l’insécurité semble de plus en plus en tendance haussière dans notre pays. Si Libreville était perçue comme l’épicentre de ces cas de délinquance, l’hinterland s’y met peu à peu. La preuve à Port-Gentil où les éléments de la police judiciaire auraient interpellé un présumé malfrat. Ce dernier, recherché depuis 2024, aurait ensuite été placé en détention à la maison d’arrêt du château. Devant les enquêteurs, le suspect aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Non sans manquer de faire la démonstration de son modus operandi. Lequel consisterait à observer les lieux en journée avant de passer à l’action à la tombée de la nuit.

Un suspect interpellé après plusieurs mois de cavale

Selon ses déclarations, son activité criminelle remonterait en réalité durant la moitié de l’année 2024. À l’époque, Tchoutcha ciblait principalement des quincailleries. Lors de son premier forfait, il se serait introduit dans un commerce en passant par la toiture, qu’il aurait découpée à l’aide d’un objet tranchant. Sapristi ! Le présumé malfrat s’en serait sorti avec pas moins de 8 millions de nos francs. Lors d’un second cambriolage, il aurait reproduit le même procédé. Mais la cagnotte volée était moins importante même si les enquêteurs évoquent la somme de 6 millions FCFA. Il est à noter le vol d’un téléviseur écran plat de 32 pouces, revendu au marché noir.

Après plusieurs mois de cavale, il aurait été localisé, puis interpellé par la police judiciaire de l’Ogooué-Maritime. Les investigations ménées avec minutie ont révélé que le mis en cause avait également été cité dans une affaire de viol présumé sur mineure. Toutefois, les éléments recueillis n’auraient pas permis de confirmer cette accusation. Sur le plan judiciaire, le vol aggravé est sévèrement puni par la loi gabonaise. Lorsqu’il est commis de nuit, en groupe ou avec effraction dans un lieu habité, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement allant de 5 à 10 ans. Cette sanction peut être alourdie selon les circonstances, notamment en cas de récidive ou lorsque plusieurs infractions sont retenues contre ce dernier.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire