«Gabon Infini» : plus de 60 milliards de FCFA pour conjuguer conservation et développement sur 10 ans

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Le Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a présidé, le 13 août 2026, le 6ᵉ Comité de pilotage du projet « Gabon Infini ». Cette étape doit permettre de finaliser les instruments encadrant un programme appelé à mobiliser plus de 60 milliards de FCFA plus de 100 millions de dollars sur dix ans au profit de la conservation, du développement communautaire et de la valorisation durable du patrimoine naturel gabonais.

Le Gabon veut désormais faire de son immense capital naturel non seulement un patrimoine à préserver, mais également un véritable levier de développement. C’est tout l’enjeu du projet « Gabon Infini », dont le 6ᵉ Comité de pilotage s’est tenu sous la présidence du Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, aux côtés de plusieurs membres de l’exécutif et des partenaires techniques et financiers.

Organisés avec l’appui de The Nature Conservancy (TNC), les travaux ont notamment réuni le Fonds de Préservation de la Biodiversité au Gabon (FPBG), le Conseil national Climat, Wildlife Conservation Society (WCS) et Brainforest.

Plus de 60 milliards de FCFA à investir sur dix ans

Cette sixième session marque une étape déterminante vers la validation définitive des documents devant encadrer la mise en œuvre du programme pour les dix prochaines années. Le processus, engagé depuis mai 2024, a notamment permis de travailler sur le Plan de développement communautaire et de conservation. « L’ensemble des documents de projet, à savoir l’accord légal, le manuel d’implémentation, le modèle financier et les jalons de suivi du projet, ont été revus par l’ensemble des parties prenantes », a expliqué Stanislas Stephen Bouba, directeur pays, précisant que les observations formulées devront désormais être intégrées avant la phase de signature.

À terme, plus de 60 milliards de FCFA devraient être investis sur dix ans, constituant, selon les porteurs du programme, la plus importante enveloppe philanthropique reçue par le Gabon dans son histoire. L’ambition globale du dispositif est toutefois plus large, avec environ 120 milliards de FCFA envisagés en combinant les différentes sources de financement.

Protéger 30 % des écosystèmes sans « figer » les ressources

Le programme repose sur quatre axes : le développement communautaire, l’amélioration de la gouvernance des aires protégées, la protection de 30 % des écosystèmes gabonais et la mise en place de mécanismes innovants de financement. Pour Hermann Immongault, cette politique de conservation doit produire des retombées économiques et sociales directement perceptibles.

« Protéger la nature ne doit pas signifier seulement figer nos ressources, mais créer des opportunités concrètes », a-t-il déclaré, évoquant le développement de chaînes de valeur locales durables, l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et la transformation de la biodiversité en « levier stratégique de croissance économique ». Une orientation qui inscrit directement Gabon Infini dans les objectifs du Plan national de croissance et de développement 2026-2030.

Les communautés locales au cœur du dispositif

Le ministre des Eaux et Forêts, Maurice Ntossui Allogo, a pour sa part insisté sur la nécessité d’associer conservation et amélioration des conditions de vie. Le dispositif doit notamment soutenir les communautés confrontées au conflit homme-faune, développer les chaînes de valeur locales et favoriser l’essor de secteurs comme l’écotourisme et l’agriculture durable.

L’enjeu sera également d’assurer un financement pérenne des aires protégées, afin que les politiques de conservation ne reposent plus uniquement sur des ressources budgétaires ponctuelles. Maurice Ntossui Allogo a, à ce titre, souligné que les financements mobilisés dans le cadre du programme ne constituent pas un emprunt pour le Gabon.

Fruit d’un partenariat entre l’État, The Nature Conservancy et le Fonds de Préservation de la Biodiversité au Gabon, « Gabon Infini » veut ainsi expérimenter un modèle où protection de l’environnement, financement international et développement économique local ne s’opposent plus. Reste désormais à finaliser les instruments juridiques et financiers pour passer des engagements à leur mise en œuvre effective.