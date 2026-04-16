Un an après, Boupendza toujours pas hors-jeu dans le cœur des Gabonais !

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Il y a un an, le ciel de Hangzhou s’est teinté de deuil, et le cœur du Gabon s’est brisé dans un cri de recueillement. En effet, le 16 avril 2025, Aaron Boupendza, notre Panthère à l’instinct acéré, s’était envolé pour l’éternité. À seulement 28 ans, l’attaquant prodige a fait le grand saut, non pas vers un but adverse, mais vers l’infini.

De Mounana à la formation bordelaise aux pelouses de l’Empire du Milieu, Aaron Boupendza n’était pas qu’un joueur, il était un feu. Sous le maillot du Zhejiang FC, il portait encore l’espoir. « Je suis venu pour briller et me relancer », avait-il confié à Gabon Media Time lors d’un entretien une semaine avant sa disparition. Lui dont la patte gauche savait dompter les trajectoires avec une rare audace.

Boupendza, jamais hors-jeu dans le cœur des gabonais !

Sur le terrain, Aaron Boupendza était la foudre et le vent ; dans la surface, un danseur élégant. Tout le monde se rappelle qu’il avait un instinct du buteur et un amour du drapeau sans égal. Souvenons-nous de ce 29 mai 2025, quand le Palais des Sports de Libreville s’est transformé en temple des souvenirs. Aussi, des larmes ont coulé, mais des chants ont aussi résonné.

Tout le monde voulait saluer celui qui ne connaîtra jamais l’ombre du hors-jeu. Pour les Gabonais, Boupendza demeure en pleine course. Aujourd’hui, un an après, l’émotion reste vive et le chagrin se fait prière. Enfin, repose en paix, champion, car ton nom est écrit dans le vent qui souffle sur l’Ogooué. Ta légende, aussi singulière qu’originale, ne connaît pas de fin de match.