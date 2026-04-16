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Afrique du Sud : Kemi Seba interpellé et bientôt extradé au Bénin !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 11h45min
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Kemi Seba © D.R.
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L’activiste panafricaniste Stellio Gilles Robert Capo Chichi, plus connu sous le pseudonyme de Kemi Seba, a été interpellé le mercredi 15 avril 2026 en Afrique du Sud. Selon des sources officielles sud-africaines, l’influenceur a été appréhendé en compagnie de son fils, en exécution d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités béninoises.

Le Bénin réclame l’extradition de l’activiste pour son implication présumée dans des actions visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel. Kemi Seba est notamment accusé d’avoir apporté un soutien logistique ou idéologique à des tentatives de coups d’État dans la sous-région. Ces poursuites répondent à un climat de vive tension entre l’opposant et le gouvernement de Porto-Novo. Et ce, alors qu’il ambitionnait de candidater pour la présidentielles de 2026.

Kemi Seba, un paria contre le système occidental intégré en Afrique !

Kemi Seba est au fil du temps devenu une figure proue de la lutte contre la « Françafrique » et le franc CFA. Son influence va croître au Sahel, où il s’est affiché aux côtés de plusieurs régimes militaires de la région. Voyageant avec un passeport diplomatique nigérien, il avait officiellement été déchu de sa nationalité française en 2024 par décret. Ce qui consacrait définitivement sa rupture définitive avec l’Hexagone.

Son interpellation en terre sud-africaine place désormais Pretoria face à une procédure d’extradition complexe. Si les autorités béninoises espèrent un transfèrement rapide pour présenter l’activiste devant la justice, la défense de Kemi Seba pourrait invoquer le caractère politique de ces poursuites pour s’y opposer. Le monde entier assiste impuissant à la transformation d’une campagne d’influence en une bataille judiciaire internationale aux lourdes conséquences.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 11h45min
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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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