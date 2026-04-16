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Lifestyle : cinq astuces pour réduire le temps d’écran des enfants !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 12h21min
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Image illustrative © D.R.
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Dans de nombreux foyers, les écrans occupent une place grandissante dans le quotidien des enfants. Téléphones, tablettes, téléviseurs et ordinateurs se sont imposés comme des outils de distraction, mais aussi comme des sources d’inquiétude pour les parents, confrontés à une consommation parfois excessive. Réduire ce temps d’écran ne repose pas sur l’interdiction totale, mais sur un encadrement progressif, cohérent et adapté à l’âge de l’enfant.

Si cette habitude peut sembler insurmontable, cinq astuces peuvent être utilisées pour réduire le temps d’écran des enfants. La régularité et le sérieux, le travail inclusif, l’usage du téléphone pour apprendre, bonnes habitudes et assurance sont les clés. La première étape consiste à fixer des règles claires. Les parents doivent définir des horaires précis pour l’utilisation des écrans, notamment en dehors des repas, avant le coucher ou pendant les devoirs. Ces limites, lorsqu’elles sont stables, permettent à l’enfant de mieux comprendre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas.

Des alternatives concrètes pour occuper les enfants autrement 

La deuxième astuce repose sur la création de zones sans écran dans la maison. La chambre à coucher, par exemple, devrait rester un espace de repos, sans téléphone ni tablette. Cette organisation favorise un meilleur sommeil et limite les usages impulsifs. Les repas en famille constituent également un moment propice pour instaurer une vraie coupure avec les appareils connectés, précise BBC News Afrique. Pour réduire durablement le temps passé devant les écrans, il est essentiel de proposer d’autres activités attractives.

Dans ces cas, les jeux de société, lecture, dessin, sport ou sorties en plein air peuvent aider à réorienter l’attention des enfants vers des loisirs plus actifs. L’objectif n’est pas seulement de retirer l’écran, mais de remplacer ce temps par des moments stimulants et variés. Pour le Dr. Maryhan Baker, psychologue pour enfants, il est nécessaire d’impliquer les enfants plus âgés dans l’élaboration des règles. Lorsqu’ils participent aux décisions, ils comprennent mieux les raisons de ces restrictions et les acceptent plus facilement. 

Enfin, les parents doivent veiller à appliquer les mêmes consignes dans la durée, sans céder aux exceptions répétées. C’est la constance qui permet d’installer de nouvelles habitudes. « Un usage approprié des technologie peut améliorer la créativité,la prise de conscience et l’apprentissage », souligne le Dr. Tony Sampson, maître de conférence à l’université d’essence cité par BBC News Afrique. En combinant dialogue, organisation et activités de remplacement, les familles peuvent progressivement retrouver un meilleur équilibre numérique au quotidien.

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