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Gabon : les Trophées Gabon RSE reviennent le 27 novembre pour mettre en lumière les entreprises les plus engagées

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 2 juillet 2026 à 12h50min
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Après deux premières éditions saluées par les acteurs économiques, les Trophées Gabon RSE feront leur retour le 27 novembre 2026 à Libreville. Organisée par le cabinet Latitude Monde, cette troisième édition mettra l’accent sur les retours d’expérience des lauréats des éditions 2024 et 2025 afin de démontrer l’impact concret de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) sur leur performance et leur développement.

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) poursuit son ancrage dans le paysage économique gabonais. Les organisateurs des Trophées Gabon RSE ont annoncé la tenue de la troisième édition de cet événement le vendredi 27 novembre 2026 à Libreville, avec l’ambition de promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable et d’encourager davantage d’entreprises à intégrer les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance dans leur stratégie.

Portée par le cabinet de conseil Latitude Monde, cette initiative s’est progressivement imposée comme un rendez-vous de référence pour les organisations publiques et privées qui font de la responsabilité sociétale un levier de performance et de création de valeur.

Les lauréats au cœur de cette troisième édition

Après avoir récompensé plusieurs entreprises lors des éditions 2024 et 2025, les organisateurs souhaitent cette année mettre en avant les résultats obtenus grâce aux projets primés. Les lauréats partageront leurs expériences afin de montrer comment les démarches RSE ont contribué à transformer durablement leurs organisations.

À travers ces témoignages, l’objectif est de démontrer que la responsabilité sociétale ne constitue pas uniquement un engagement de principe, mais qu’elle représente également un facteur d’amélioration de la gouvernance, de la compétitivité, de la performance sociale et de l’impact environnemental.

En privilégiant les retours d’expérience, cette troisième édition entend offrir des exemples concrets susceptibles d’inspirer d’autres entreprises gabonaises engagées dans une démarche de développement durable.

Promouvoir une culture de la responsabilité

Selon Latitude Monde, cette édition reposera sur une approche fondée sur des perspectives croisées entre entreprises, experts et parties prenantes. Une méthode qui vise à sensibiliser, mobiliser et encourager les acteurs économiques autour des défis liés à la responsabilité sociétale.

Les Trophées Gabon RSE ont pour vocation de distinguer les entreprises et organisations qui placent la RSE au cœur de leur stratégie de développement, tout en valorisant leur contribution aux objectifs de développement durable du Gabon.

Dans un contexte où les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance occupent une place croissante dans les décisions des investisseurs et des partenaires internationaux, la promotion de ces bonnes pratiques apparaît comme un levier stratégique pour renforcer l’attractivité des entreprises gabonaises.

À travers cette troisième édition, Latitude Monde entend ainsi poursuivre son action en faveur d’une économie plus responsable, plus inclusive et plus durable, en faisant des Trophées Gabon RSE une vitrine des initiatives qui contribuent concrètement au développement économique et social du pays.

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