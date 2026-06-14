Transports interprovinciaux : le défi de la sécurité routière en période de vacances

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Ça y est, le coup d’envoi des vacances scolaires est donné. Fidèles au rendez-vous, les grands départs interprovinciaux commencent, transformant les axes routiers en véritables fourmilières. Au cœur de ce ballet incessant, les chauffeurs se retrouvent en première ligne, investis d’une mission cruciale : acheminer à bon port des milliers de familles. Pourtant, cette effervescence festive cache une réalité plus sombre, celle d’une hausse drastique du trafic et des risques d’accidents. Dans ce contexte, la vigilance au volant n’est plus une simple option, c’est un impératif absolu.

Chaque année, le constat de la Direction générale de la sécurité routière est sans appel : les grands flux migratoires des vacances riment trop souvent avec un pic de la mortalité routière. Derrière ces chiffres noirs se cachent des coupables bien connus : la vitesse excessive, l’imprudence, l’alcool, mais aussi la fatigue. Qu’ils soient au volant d’une voiture familiale, d’un autocar bondé ou d’un taxi, les conducteurs portent sur leurs épaules le poids de vies humaines. Leur responsabilité est immense, et la marge d’erreur inexistante.

Au-delà du Code de la route : l’anticipation

Être un chauffeur responsable ne se résume pas à respecter les panneaux de signalisation. La sécurité commence bien avant le coup de clé de contact, sous le capot du véhicule. Les autorités le martèlent : un contrôle rigoureux des freins, de la pression des pneus, des niveaux et des feux est le premier rempart contre le drame. Prendre la route sans ces vérifications de base relève de la pure négligence, surtout lorsque l’on s’apprête à traverser le pays.

Combattre l’ennemi invisible : la fatigue

Sur les longs trajets, le danger vient aussi de l’intérieur. Rester assis de longues heures engourdit les réflexes et berce dangereusement la vigilance du conducteur. Pour briser cette monotonie mortelle, une seule arme : la pause. S’arrêter régulièrement pour s’étirer et s’hydrater permet de recharger les batteries.

Lorsque l’on transporte du public ou sa propre famille, le respect des limitations de vitesse et des temps de repos devient une obligation morale. Pour que les vacances restent synonymes de joie et de retrouvailles, la prudence doit être le passager obligatoire de chaque voyage.