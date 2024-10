Fly Gabon : Airbus prêt à accompagner la compagnie pour son développement international

Ecouter l'article

Présent à Paris, capitale française, dans le cadre du 19ème Sommet de la Francophonie, le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu en audience ce jeudi 03 octobre 2024 le Directeur Exécutif de la compagnie Airbus Wouter Van Wersch. Occasion pour ce dernier d’exprimer au chef de l’Etat la volonté du constructeur d’avions d’accompagner le développement de l’activité de la compagnie nationale Fly Gabon à travers la mise à disposition de ses appareils nouvelle génération mais aussi la formation du personnel.

C’est en présence de Nyl Moret Mba et Marc Gaffajoli, respectivement Directeur général de Fly Gabon et Directeur de la compagnie Afrijet que s’est déroulée cette rencontre qui intervient 6 mois après celle que le président de la Transition avait eur avec la délégation de Airbus conduite par l’Envoyé personnel du Président de la République française Jean-Marie Bockel. Une suite logique qui s’inscrit dans le cadre du lancement de la compagnie nationale Fly Gabon.

Vers le renforcement du partenariat entre Fly Gabon et Airbus

Ainsi, le responsable de la compagnie Airbus a exprimé au Chef de l’État sa volonté de nouer un partenariat avec les autorités gabonaises. Un partenariat qui consistera à mettre à la disposition de Fly Gabon de nouveaux appareils dernière génération ainsi que des formations du personnel. Ces aéronefs de type A320, de format XLR devraient permettre à la compagnie Fly Gabon de desservir de longues distances sur le plan sous-régional et international.



« Nous avons de bons avions pour permettre à la compagnie aérienne Fly Gabon de se lancer et d’atteindre des destinations plus lointaines comme Paris avec un avion mono couloir. Nous avons la bonne gamme pour la compagnie Fly Gabon et nous espérons, bien sûr, être le partenaire d’avenir pour la compagnie », a indiqué Wouter Van Wersch au sortir de l’audience avec le président de la Transition. Il faut souligner que cette rencontre entre le Général Brice Clotaire Oligui Nguema et Wouter Van Wersch intervient moins d’un mois après l’acquisition par Fly Gabon de son premier Airbus A320-232.