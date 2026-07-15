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Transgabonais : Oligui Nguema fait le point sur le chantier de modernisation de la voie ferrée

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 15 juillet 2026 à 13h43min
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Le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce mardi 14 juillet 2026 une audience d’importance capitale au Palais du bord de mer. Il a reçu Christian Magni, directeur général de la Société d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG), pour une évaluation rigoureuse du programme de modernisation et de sécurisation de la voie ferrée nationale, d’après les informations d’un communiqué de la présidence.

Pour le président de la République, le Transgabonais est bien plus qu’une simple infrastructure : c’est un cordon ombilical économique pour le pays. Lors de cette séance de travail, Brice Clotaire Oligui Nguema a exigé un bilan exhaustif des avancées réalisées, mais aussi des freins opérationnels rencontrés sur le terrain. L’objectif est limpide : anticiper et éliminer le moindre obstacle susceptible de ralentir ce grand chantier, crucial pour la mobilité des biens et des personnes.

Au cœur des discussions figurait également le montage financier de la seconde phase du projet, un déploiement rendu possible grâce aux conventions stratégiques signées entre l’État gabonais et la SETRAG.

Des indicateurs au vert pour la première phase

Face aux attentes de la présidence, le directeur général de la SETRAG a dressé un bilan d’étape particulièrement prometteur. Depuis le lancement des grands travaux en 2021, les équipes sur le terrain ont d’ores et déjà renouvelé 424 kilomètres de voies à l’aide de traverses en béton plus résistantes, et remplacé pas moins de 180 kilomètres de rails.

Cette modernisation repose en grande partie sur l’appareil industriel national. À Booué, l’usine locale a franchi un cap majeur en produisant près de 700 000 traverses en béton, se rapprochant de son objectif ultime de 1,1 million d’unités. Preuve de la vitalité du chantier, Christian Magni a rassuré le chef de l’État en annonçant que le rythme actuel des travaux affiche un mois d’avance sur le calendrier prévisionnel du premier semestre.

Le rail, pilier de la souveraineté nationale

Cette audience témoigne de la volonté du président de suivre personnellement l’avancée des projets structurants du pays. Pour la présidence, pérenniser le Transgabonais revient à poser les fondations d’une souveraineté économique forte, capable de soutenir durablement le bien-être des populations et la prospérité du Gabon.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 15 juillet 2026 à 13h43min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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