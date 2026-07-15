Gabon : les données du recensement général de la population sur la table de la Cour constitutionnelle

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Ce mardi 14 juillet 2026, à Libreville, le Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a officiellement remis le rapport provisoire du Recensement général de la population et du logement (RGPL) au président de la Cour Constitutionnelle, Dieudonné Aba’a Owono. Ce passage de témoin solennel, annoncé par la Haute juridiction, ouvre la phase réglementaire de l’homologation de ces statistiques nationales.

L’importance de cet événement dépasse la simple transmission administrative. Selon Hermann Immongault, cette remise constitue une étape indispensable pour valider les statistiques démographiques officielles du pays.

En effet, ces chiffres récents serviront de fondation à de grands chantiers étatiques. Ils permettront notamment de réajuster le fichier des Gabonais économiquement faibles (GEF), mais aussi de repenser le découpage des circonscriptions électorales nationales et de mettre à jour la prochaine liste électorale.

L’Estuaire confirme sa forte attractivité

Les premières tendances issues de cette vaste enquête nationale révèlent déjà de précieuses informations sur la répartition des populations. Les données préliminaires confirment sans surprise une forte concentration démographique dans la province de l’Estuaire, talonnée par l’Ogooué-Maritime et le Haut-Ogooué.

Pour le gouvernement, ces indicateurs géographiques joueront un rôle déterminant dans la définition des futures politiques d’aménagement du territoire, permettant de mieux cibler les infrastructures là où les besoins sont les plus pressants.

Une Cour constitutionnelle vigilante et active

La Cour constitutionnelle ne compte pas se contenter d’une simple validation sur pièces. Pour s’assurer de la fiabilité et de la conformité du travail effectué, la Haute juridiction envisage d’auditionner les responsables du Ministère de la planification afin d’obtenir des éclaircissements précis sur la méthodologie employée.

De plus, sous la direction de son président, Dieudonné Aba’a Owono, l’institution s’apprête à déployer des délégués assermentés à travers l’ensemble des provinces gabonaises. Ces contrôleurs mèneront des enquêtes directes auprès des populations et des autorités locales. L’objectif de cette mission de terrain est limpide : valider rigoureusement la conformité de l’enquête statistique par rapport aux exigences légales requises, garantissant ainsi la pleine crédibilité de ce recensement historique.