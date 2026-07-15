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Gabon : interpellation d’un infirmier expert des avortements clandestins

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 15 juillet 2026 à 9h39min
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L'infirmier expert en avortement lors de son interpellation © D.R.
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La pratique illégale de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) vient de subir un sérieux coup de projecteur. Un infirmier de profession, reconnu dans le milieu souterrain pour sa spécialisation dans les avortements clandestins, a été pris à son propre piège. Cette arrestation, digne d’un scénario policier, remet sur le devant de la scène les dérives d’une médecine de l’ombre de plus en plus lucrative, mais ô combien risquée.

L’opération n’a laissé aucune chance au suspect. Alertées par des soupçons persistants et des témoignages concordants, les forces de l’ordre, en collaboration avec des agents infiltrés, ont minutieusement orchestré un flagrant délit. Une fausse cliente s’est présentée à l’infirmier en simulant une détresse liée à une grossesse non désirée. Sans se douter un seul instant de la supercherie, le praticien a mordu à l’hameçon.

Fixant un rendez-vous dans des conditions sanitaires précaires, loin des protocoles hospitaliers réglementaires, l’homme s’apprêtait à réaliser son intervention habituelle contre une somme d’argent convenue. C’est au moment précis où les préparatifs commençaient que le piège s’est refermé. Les enquêteurs ont fait irruption dans les locaux, saisissant du matériel médical compromettant et des produits pharmaceutiques hautement réglementés.

Les coulisses d’un business médical de l’ombre

Au-delà du simple fait divers, ce cas met en lumière l’ampleur d’un réseau bien installé. L’infirmier profitait de son statut professionnel pour rassurer ses patientes, exploitant la détresse de jeunes femmes souvent prêtes à tout pour préserver leur secret. 

Ce double jeu lui permettait d’engranger d’importants profits financiers en marge du système de santé légal. Cependant, le recours à ces officines clandestines engendre régulièrement de graves complications gynécologiques, parfois fatales pour les patientes.

Vers des sanctions exemplaires

Désormais entre les mains de la justice, le mis en cause devra répondre de plusieurs chefs d’accusation graves, notamment pour exercice illégal de spécialité, mise en danger de la vie d’autrui et pratique d’avortement clandestin. Alors que la législation gabonaise encadre de façon très stricte l’interruption de grossesse, cette affaire relance le débat sur la nécessité de renforcer les contrôles au sein du corps médical et de durcir les peines pour décourager les charlatans en blouse blanche.

L’enquête se poursuit afin de déterminer si le soignant bénéficiait de complicités internes pour s’approvisionner en médicaments spécifiques.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 15 juillet 2026 à 9h39min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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