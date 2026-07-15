Iboga : Comment le Gabon veut s’imposer sur le marché mondial de la santé

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Plante sacrée au cœur des rites traditionnels gabonais, l’iboga s’apprête à vivre une véritable révolution industrielle. Alors que la crise des opiacés secoue les États-Unis, cet arbuste endémique suscite un regain d’intérêt international inédit pour ses propriétés thérapeutiques contre les addictions. Face à cette convoitise globale, Libreville a décidé de reprendre le contrôle de sa ressource, comme le rapporte un reportage de Radio France Internationale (RFI).

Pendant longtemps, l’iboga a fait l’objet d’une exploitation sauvage par des acteurs étrangers, privant le Gabon des retombées économiques de son propre patrimoine. Sur le terrain, la résistance s’organise. Près du Cap Esterias, l’ONG IDRC Africa intègre désormais la plante dans ses projets agricoles. Pour Ulysse Bekale, aménagiste local interrogé par RFI, l’urgence est à la réappropriation : « C’est notre patrimoine, nous devons le protéger », plaide-t-il, tout en appelant de ses vœux la création d’un véritable « médicament national » pour court-circuiter le marché noir.

De la forêt au laboratoire : le défi de la transformation

La clé du succès réside dans la valorisation locale. Certains pionniers, à l’instar du docteur Yoan Mboussou, ont déjà franchi le pas en concevant des produits dérivés comme des gélules, des liqueurs ou des chocolats thérapeutiques. L’objectif est désormais d’unifier la recherche médicale gabonaise.

Pour s’arrimer aux normes internationales, le pays doit se doter d’un plateau technique performant capable d’extraire les principes actifs en toute sécurité. L’ambition est claire : créer des centres spécialisés où les patients viendront expérimenter l’iboga dans un cadre médicalisé et sécurisé.

Un nouveau cadre légal pour une diplomatie verte

Conscient de ces enjeux, le gouvernement gabonais a récemment durci sa législation. Un décret crucial encadre désormais l’accès, l’exploitation et la commercialisation de la plante et des savoirs traditionnels qui y sont liés. Mais pour les acteurs de la filière, ce n’est qu’une première étape. Ils réclament désormais un soutien financier accru pour les agriculteurs et une véritable stratégie de diplomatie culturelle.

La pression s’accentue également outre-Atlantique, où l’administration américaine pousse pour accélérer la recherche sur l’iboga face aux syndromes post-traumatiques. Bien que ce psychotrope puissant reste classé comme stupéfiant et interdit dans plusieurs pays européens, le Gabon tient là une opportunité historique de transformer son trésor mystique en un pilier de la médecine moderne.