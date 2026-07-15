Passeport gabonais : 33 pays sans visa, mais l’Europe reste hors de portée

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Les détenteurs d’un passeport gabonais peuvent voyager sans visa dans 33 pays et accéder à 61 destinations au total grâce aux dispositifs de visa à l’arrivée ou d’e-visa. Si cette liberté de circulation constitue un atout pour les voyageurs, le Gabon reste encore confronté à d’importantes restrictions internationales, avec 134 pays exigeant toujours un visa préalable.

Pour les voyageurs gabonais, le continent africain demeure l’espace offrant les meilleures facilités d’accès. Plusieurs destinations majeures sont accessibles sans visa, notamment l’Afrique du Sud, le Kenya, le Maroc, l’Île Maurice, le Rwanda et la Tunisie.

Des ouvertures inattendues en Asie et dans les Caraïbes

Les pays voisins sont également ouverts aux ressortissants gabonais. Le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo, la République centrafricaine ainsi que Sao Tomé-et-Principe figurent parmi les destinations accessibles sans formalités préalables. Ces accords favorisent aussi bien les déplacements touristiques que les échanges économiques, universitaires et familiaux. Au-delà du continent africain, le passeport gabonais permet également d’accéder sans visa à plusieurs destinations réputées pour leur attractivité économique ou touristique.

C’est notamment le cas de Singapour, de Hong Kong, de la Malaisie, des Philippines ou encore de la Barbade. Des destinations souvent méconnues des voyageurs gabonais, qui ignorent parfois les facilités dont ils bénéficient grâce aux accords conclus entre le Gabon et ces États. Cette ouverture offre davantage de possibilités aux entrepreneurs, aux étudiants et aux touristes souhaitant diversifier leurs destinations.

Un passeport qui progresse, mais reste confronté à de nombreuses restrictions

En 2026, le passeport gabonais se classe 81e au niveau mondial, un rang qui le place parmi les documents de voyage les plus performants d’Afrique centrale. Ce positionnement traduit les efforts diplomatiques entrepris par Libreville pour renforcer la mobilité internationale de ses ressortissants. Toutefois, cette progression demeure relative. Les Gabonais doivent encore solliciter un visa avant leur départ pour 134 pays, notamment la quasi-totalité de l’espace Schengen, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni ou encore l’Australie.

Au-delà du simple confort des voyageurs, la mobilité internationale constitue aujourd’hui un véritable levier de développement économique. Faciliter les déplacements des entrepreneurs, des investisseurs, des étudiants et des touristes contribue à renforcer les échanges commerciaux, les partenariats universitaires et les opportunités d’affaires. Dans ce contexte, l’amélioration du rang du passeport gabonais reste un objectif stratégique. Elle s’inscrit dans la dynamique de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui ambitionne de faciliter la circulation des personnes et des biens à travers le continent.

En attendant de nouveaux accords, une réalité demeure : le passeport gabonais offre déjà davantage de possibilités que ne l’imaginent de nombreux citoyens. Encore faut-il connaître les destinations accessibles pour tirer pleinement parti des opportunités qu’il offre.