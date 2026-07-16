Derniers articlesPOLITIQUE

«Le Prince Africain» : une nouvelle doctrine de la souveraineté et du pouvoir en Afrique signé Arnaud Lilian Billie

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 16 juillet 2026 à 14h38min
1 517 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

C’est au siège du Groupe Gabon 24 que s’est tenu ce 14 juillet 2026 le vernissage très attendu de l’ouvrage Le Prince Africain : Traité de l’art de gouverner en Afrique au XXIe siècle. Paru aux Éditions Ntsame, ce livre s’annonce déjà comme une contribution majeure au paysage littéraire et stratégique du continent.

Derrière cette réflexion ambitieuse se cache un homme aux mille facettes : Arnaud Lilian Billie. Cadre à la Direction de la Communication de l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG), il cumule un parcours académique impressionnant en Histoire à l’Université Omar Bongo, en Diplomatie à l’Université Saint-Exupéry, et en Relations Internationales à l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Consultant chevronné pour Gabon 24 depuis près d’une décennie, l’écrivain illustre également une discipline de fer. Ceinture noire 3ᵉ Dan de Qwan Ki Do et entraîneur national, il a hissé le Gabon sur le podium mondial en mai dernier à Bucarest avec deux médailles de bronze. Cette rigueur martiale et cette clarté d’esprit se retrouvent aujourd’hui au fil des pages de son traité.

Stratégie, technologie et sagesse ancestrale

Loin de se limiter à des théories académiques, Le Prince Africain interroge la réalité du pouvoir moderne avec une lucidité saisissante. Arnaud Lilian Billie y décortique les mécanismes du commandement tout en abordant de front les défis émergents : souveraineté numérique, essor de l’intelligence artificielle, poids de la diaspora ou encore émergence des nouvelles voix d’influence.

Pour l’auteur, la question centrale n’est plus simplement d’accéder aux plus hautes fonctions, mais d’en comprendre la dynamique globale. Lors de sa prise de parole, Arnaud Lilian Billie a d’ailleurs explicité sa démarche. « Le message de cet ouvrage est clair. Il n’est plus question aujourd’hui de prendre le pouvoir pour le pouvoir. Il faut savoir comment on le prend, comment on le maintient, ensuite comment on le transmet. », a-t-il relevé. 

L’esprit de l’ouvrage s’incarne d’ailleurs dès sa couverture, véritable chef-d’œuvre visuel qui marie un échiquier à un baobab. Ce visuel symbolise la dualité du livre : l’art du calcul stratégique indispensable aux dirigeants de demain, ancré dans la sagesse profonde et les racines du continent.

Un accueil enthousiaste du public et des observateurs

Présente lors de cet événement, Cindie Mezui, invitée au vernissage, n’a pas caché son admiration pour la trajectoire de l’auteur, qui donne selon elle toute sa crédibilité à l’ouvrage. « Ayant un cursus, une carrière, un parcours très brillant déjà… Honnêtement, venant de lui, on s’y attendait. », a-t-elle indiqué. 

Pour d’autres spécialistes et observateurs de la scène politique, ce traité apporte une réponse concrète au besoin de réappropriation des valeurs et des systèmes de gouvernance propres au continent. Rufin Membol, également invité, a partagé son impression marquante lors de la présentation : « La part qui m’a beaucoup intéressé, c’est la réhabilitation des codes africains. »

Un hommage émouvant et un appel à l’action

Au-delà de la politique, cet ouvrage dévoile la sensibilité d’une plume habitée par la mémoire et la gratitude, à travers une dédicace poignante rendue à ses guides.

Accueilli sous les applaudissements chaleureux des acteurs de la culture et des médias réunis pour l’événement, Arnaud Lilian Billie a pu exposer la vision d’une Afrique maîtresse de son destin. Un rendez-vous littéraire marquant qui invite gouvernants et citoyens à repenser, ensemble, l’art de bâtir l’avenir.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 16 juillet 2026 à 14h38min
1 517 Temps de lecture 1 minute
Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

Articles similaires

Lambaréné : La mairie interdit la vente de carpes à la brouette

16 juillet 2026 à 15h04min

Baccalauréat 2026 : 31 détenus candidats en composition !

16 juillet 2026 à 14h56min

Gabon : La BEAC exhorte Libreville à moderniser la SOGARA pour limiter les importations de carburant

16 juillet 2026 à 14h52min

Panthères du Gabon : Sébastien Migné, un choix par défaut selon Mounguengui !

16 juillet 2026 à 14h43min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Forum africain de l’eau : Oligui Nguema plaide pour une action commune 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Forum africain de l’eau : Oligui Nguema plaide pour une action commune
[#Reportage] LFR 2026 : le Gabon taxe desormais les emballages plastiques et les déchets dangereux 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] LFR 2026 : le Gabon taxe desormais les emballages plastiques et les déchets dangereux
[#Reportage] Gabon : le français Sébastien Migné nouveau sélectionneur des Panthères ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : le français Sébastien Migné nouveau sélectionneur des Panthères !
[#Reportage] Gabon : le développement humain fortement tributaire des ressources extractives 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : le développement humain fortement tributaire des ressources extractives
[#Journal] Le 12H30 du 16 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 12H30 du 16 Juillet 2026
[#RevuedePresse] Revue de presse du 16 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#RevuedePresse] Revue de presse du 16 Juillet 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page