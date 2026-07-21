Manganèse : Le Gabon et Eramet s’accordent pour transformer jusqu’à 700 000 tonnes par an

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Réunis à Paris sous le parrainage des présidents Brice Clotaire Oligui Nguema et Emmanuel Macron, le gouvernement gabonais, le groupe Eramet et sa filiale Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) ont formalisé un accord-cadre historique. L’objectif est clair : bâtir une chaîne de valeur à haute valeur ajoutée et accélérer la transformation sur place du minerai de manganèse.

Au cœur du dispositif se trouve un plan d’investissement structuré autour de trois scénarios industriels complémentaires. L’accord vise la transformation locale de près de 700 000 tonnes de minerai brut par an d’ici la fin de la décennie.

D’ici 2028, une première usine d’oxyde de manganèse, matériau clé pour l’industrie des batteries de véhicules électriques, devrait voir le jour près de Libreville. En parallèle, le Complexe Métallurgique de Moanda bénéficiera d’une modernisation complète d’ici 2029 pour optimiser sa rentabilité. Enfin, les partenaires projettent la création à l’horizon 2031 d’une unité d’alliages à grande échelle située sur la zone côtière.

Énergie et viabilité au centre de la stratégie

Conscients des défis logistiques et techniques, les signataires imposent un cadre rigoureux de suivi. La République gabonaise s’engage activement à garantir l’approvisionnement en énergie compétitive, condition préalable et indispensable à l’aboutissement de ces infrastructures énergivores.

Afin de garantir la durabilité du modèle, chaque phase sera soumise à une évaluation économique stricte, pilotée par un comité trimestriel conjoint chargé de valider la rentabilité réelle des opérations.

Écologie industrielle et retombées économiques

Le partenariat ne se cantonne pas à l’extraction minérale. En s’appuyant sur les résidus forestiers locaux, Eramet déploie dès cet été un projet pilote à Lastourville pour produire du biocharbon. Ce biocomposant permettra de remplacer le coke métallurgique importé, décarbonant ainsi le processus de transformation du manganèse.

Enfin, la vision souveraine de ce partenariat s’illustre par le lancement du fonds d’amorçage « Fabriqué au Gabon ». Ce levier financier ambitionne d’accompagner le tissu entrepreneurial local et d’engendrer à terme 3 000 emplois industriels pérennes dans le pays.