Libreville : un gendarme violente publiquement un maire 

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Une altercation survenue le lundi 20 juillet 2026 dans le 4ᵉ arrondissement de Libreville entre le deuxième maire adjoint, Kenny Ogouori, et un gendarme en mission suscite de nombreuses réactions. Filmée par des témoins puis largement diffusée sur les réseaux sociaux, la scène a rapidement gagné en visibilité. Les proches de l’élu dénoncent un abus d’autorité et annoncent une action en justice contre le militaire.

Une vive tension a marqué une opération de contrôle menée au quartier Apostrophe, dans les Akébés. Selon plusieurs sources proches de la mairie, un gendarme déployé dans le cadre d’une mission de contrôle serait intervenu auprès de plusieurs débits de boissons de la zone. Des tenanciers de bars auraient alors dénoncé la manière dont se déroulait cette opération, évoquant un comportement verbalement agressif de l’agent.

Alerté, le deuxième maire adjoint du 4ᵉ arrondissement, Kenny Ogouori, se serait rendu sur les lieux afin de s’enquérir de la situation et tenter d’apaiser les tensions. C’est à ce moment qu’une altercation verbale puis physique serait survenue entre les deux hommes, selon plusieurs témoins présents.

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux

Les images de l’incident, filmées par des riverains, ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. Selon des témoins et une source proche de l’élu ayant rapporté les faits à Gabon Media Time, le gendarme aurait refusé de reconnaître l’autorité municipale et aurait tenu des propos jugés irrespectueux à l’endroit du maire adjoint, le qualifiant notamment de « soi-disant maire élu façon-façon ».

Face à cette situation, Kenny Ogouori aurait demandé que son écharpe tricolore lui soit apportée afin de rappeler sa qualité d’autorité municipale. Selon la même source, il aurait ensuite confié : « Apportez-moi mon écharpe. Je me suis dit que peut-être elle allait me protéger et qu’il allait baisser la garde. Il ne fallait pas y croire. J’ai quand même mis l’écharpe, mais le gars m’a clairement fait comprendre qu’il s’en fichait. Il m’a dit : “Je n’en ai rien à foutre.” Il m’a bousculé, mais tu as vu que je ne me suis pas laissé entraîner. Beaucoup pensaient même que je devais le bastonner. Je lui ai simplement dit : “Mon frère, si je n’avais pas la fonction que j’occupe aujourd’hui, si je n’avais pas grandi, toi, tu ne pourrais pas me taper.” »

Une plainte annoncée et des questions sur les relations entre autorités

Selon plusieurs collaborateurs de la mairie, une plainte devrait être déposée contre le gendarme afin que les circonstances exactes de cette altercation soient établies par la justice. Au-delà de cet incident, cette affaire relance le débat sur les relations entre les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité lors des opérations de terrain. Si les faits rapportés étaient confirmés, ils soulèveraient des interrogations sur le respect mutuel entre représentants de l’État et élus locaux, tous investis d’une mission de service public.

Les forces de défense et de sécurité demeurent un pilier des institutions républicaines. À ce titre, leurs interventions, comme celles des autorités municipales, doivent s’exercer dans le strict respect de la loi, des compétences de chacun et des principes de courtoisie institutionnelle, afin de préserver la confiance des citoyens dans les institutions de la République.

À l’heure où nous publions cet article, ni la Gendarmerie nationale ni les autorités compétentes n’ont officiellement réagi à ces allégations. Leur version des faits sera publiée dès qu’elle nous sera communiquée.