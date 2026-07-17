Gabon : Le gouvernement lance un audit général des permis aurifères

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Dès ce 16 juillet 2026, le ministère des Mines engage une vaste opération de vérification et de régularisation ciblant l’ensemble des titres aurifères. Une initiative d’envergure qui marque une reprise en main ferme par l’État d’une filière longtemps opaque.

Désormais, aucun opérateur n’échappera au contrôle. Sociétés d’exploration et entreprises d’exploitation devront défiler devant une commission spécialisée. Au programme : un examen rigoureux de leurs dossiers administratifs, de la réalité technique de leurs chantiers et de leur solvabilité financière.

Au-delà de la simple bureaucratie, Libreville entend traquer un mal récurrent : les « titres dormants ». Ces permis conservés par des spéculateurs sans la moindre mise en valeur gèlent des zones à fort potentiel géologique, privant ainsi l’État de précieuses recettes. En emboîtant le pas à plusieurs voisins d’Afrique centrale et de l’Ouest, le Gabon confirme le durcissement général des règles du jeu minier sur le continent.

Reprendre le contrôle pour diversifier l’économie

Pour le Gabon, l’enjeu s’avère colossal. Historiquement dépendant du pétrole et du manganèse, le pays mise sur le métal jaune pour réussir sa transition économique. Mais pour y parvenir, encore faut-il structurer un secteur encore gangrené par l’orpaillage informel et la fuite des capitaux.

Capturer la valeur d’une production qui s’évapore trop souvent dans des circuits clandestins exige une administration forte. Dans le sillage des récents tournants politiques du pays, réaffirmer la souveraineté sur les ressources naturelles dépasse le cadre fiscal : c’est un véritable test de crédibilité face à des réseaux transfrontaliers et des groupes internationaux aguerris.

Libérer le potentiel… ou refroidir les investisseurs ?

L’avertissement du ministère est clair : les acteurs défaillants ou incapables de prouver leur régularité risquent le retrait pur et simple de leur permis. Ces annulations pourraient libérer de nombreux blocs miniers, remettant sur le marché des gisements qui seront redistribués selon des critères plus exigeants de contenu local et de solidité financière.

Reste un équilibre subtil à préserver. Si un assainissement méthodique et transparent renforcera l’attractivité du pays, une démarche perçue comme arbitraire pourrait effrayer les capitaux étrangers, frileux face à l’instabilité juridique. Alors que le compte à rebours est lancé pour les entreprises, les prochains mois révéleront si cette opération transformera en profondeur la carte minière gabonaise ou s’il s’agira d’une simple formalité administrative.