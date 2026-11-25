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L’Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) a tenu ses Conseils provinciaux dans l’ensemble du pays, en prélude à son premier Congrès ordinaire prévu le 5 décembre 2026. Le jeune parti y a éprouvé sa capacité de mobilisation et posé les premiers jalons de son enracinement.

Dans les provinces, les militants se sont déplacés, ont pris la parole et ont dit ce qu’ils attendaient de leur formation. Pour l’UDB, ces rencontres ont valeur de test : un parti ne vit pas seulement dans ses bureaux nationaux, il existe d’abord là où ses membres se retrouvent, discutent et s’engagent.

L’UDB sur les fonts baptismaux !

Organisation interne, fonctionnement des instances, relations institutionnelles, partenariats, perspectives d’avenir. Tous les sujets ont été abordés. Les responsables locaux ont fait remonter les préoccupations du terrain, comparé leurs expériences et formulé des propositions. Ces échanges ont donné aux bases une place réelle dans la réflexion collective.

Le parti revendique une démarche fondée sur deux exigences. La première est l’enracinement. En des termes simples c’est le fait de se rapprocher des populations et des militants. La seconde est la consolidation qui consiste à bâtir des structures solides, mieux articulées, capables de porter le projet politique dans la durée. Les contributions issues de ces assises seront soumises aux instances nationales.

Elles viendront nourrir les travaux du Congrès, un rendez-vous que l’UDB présente comme déterminant pour préciser les responsabilités, affiner les orientations et relancer la vie du parti. Reste désormais à transformer l’élan en organisation durable. Le parti a franchi une première étape, celle de la concertation. Il lui faut maintenant donner corps à son enracinement sur le terrain et consolider ses structures. Ce sera, pour l’UDB, le prochain défi.