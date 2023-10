Tournoi de golf BGFIBank Gabon : 25 prix décernés lors de la 3e édition

Ecouter cet article Ecouter cet article

Organisée en collaboration avec le Golf Club de Libreville, la 3eme édition du tournoi de golf BGFIBank Gabon s’est tenue le samedi 14 octobre 2023. Au nombre des 100 compétiteurs venus rehausser l’événement qui vise à renforcer les liens d’affaires avec sa clientèle, ce sont 25 qui ont su tirer leur épingle du jeu.

Dans l’optique de mettre en branle son ambitieux et louable plan stratégique dénommé « Dynamique 2025 », BGFIBank Gabon SA a donné rendez-vous à la crème du golf au Gabon au Golf Club de Libreville. Issus de tous les milieux, les clients et les prospects ont pu prendre part à la 3e édition du tournoi de golf de la banque leader au Gabon et dans la sous-région le samedi 14 octobre 2023.

25 golfeurs primés à l’issue de l’acte 3 du tournoi de golf BGFIBank Gabon

C’est à la faveur d’une cérémonie de clôture à laquelle a pris part le Président directeur général du groupe BGFIBank, Henri-Claude Oyima, que la banque des millionnaires a tenu à saluer dans un esprit convivial le mérite de la centaine de golfeurs amateurs, professionnels et même juniors lors de cette manifestation sportive annuelle.

Henri-Claude Oyima, PDG du groupe lors du Tournoi de golf BGFIBank Gabon © GMT

Le tout sous le regard attentif d’Habib Simon Mapangou, nouveau président du Golf Club de Libreville et des invités de marque. Du Brut qui a compris 2 prix au concours d’approche au trou n°11 en passant par la série professionnelle et la série junior, ce sont 25 participants qui sont repartis avec le sourire.Cerise sur le gâteau, la tombola organisée suivie d’un cocktail dinatoire.

« Dynamique 2025 » davantage déployée pour le bien de la clientèle

Ayant cerné l’importance du sport pour optimiser la relation avec sa clientèle, BGFIBank Gabon SA a su, via cette 3e édition de son tournoi de golf, mettre en exergue l’une de ses valeurs cardinales à savoir « L’esprit d’équipe ». Faisant de cet événement, un rendez-vous de prestige du paysage golfique national. Occasion pour le Directeur général de ladite banque de rappeler la visée de ce tournoi.

« Nous sommes convaincus que cet événement renforcera significativement nos relations d’affaires avec nos partenaires et permettra à la Banque de poursuivre son chemin de l’excellence commerciale, en offrant un service sur mesure afin de répondre aux attentes de notre clientèle diversifiée », a souligné Dimitri Kevin Ndjebi. Rappelons que BGFIBank Gabon SA est le leader sur le marché domestique avec en moyenne 40% des parts sur les emplois et les ressources.