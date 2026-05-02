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Décentralisation : police municipale, gestion forestière, tourisme désormais aux mains des collectivités locales

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 2 mai 2026 à 9h11min
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Mairie de Ndjolé © D.R.
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Lors du Conseil des ministres de ce 30 avril 2026, présidé par le Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, une décision majeure a été prise en faveur de la décentralisation. Le Gouvernement a adopté un projet de décret actant le transfert de compétences de l’État vers les collectivités locales.

Ce texte, pris en application de la loi de décembre 2020, marque le début d’une phase de transition historique. Pour cette première étape, le transfert concerne des compétences identifiées au sein de treize départements ministériels. Le caractère de cette opération est sans ambiguïté : il s’agit d’un processus « définitif et irréversible ».

Un transfert de compétences très encadré

Les domaines concernés sont entre autres la Police municipale, le domaine communal, les ressources forestières, l’agriculture, l’élevage, l’environnement, les mines, le tourisme, la culture, les transports et la planification territoriale. Toutefois, une particularité de ce décret retient l’attention : ce transfert de responsabilités s’opère sans transfert immédiat de moyens financiers ni mesures compensatoires. Il s’agit donc, pour les municipalités et les conseils départementaux, de prendre en main des secteurs cruciaux tels que la police municipale, la gestion forestière, l’environnement ou encore le tourisme avec leurs ressources actuelles.

Ce choix stratégique vise à accélérer l’autonomie de gestion à la base. Le décret abroge par ailleurs les dispositions antérieures de 2025 pour harmoniser le nouveau dispositif. Si le transfert est acté, le Gouvernement a précisé que des textes réglementaires subséquents viendront préciser les modalités d’application. Pour les observateurs, c’est un test de maturité pour nos collectivités locales qui se retrouvent désormais en première ligne du développement territorial.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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