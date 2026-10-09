Tourisme : Ndola Lodge distingué aux Tatler Best Africa Awards 2026

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Le Gabon vient d’obtenir une reconnaissance sur la scène africaine du tourisme haut de gamme. Ndola Lodge, établissement situé dans le parc national de Loango et exploité par Luxury Green Resorts (LGR), filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), figure parmi les 100 établissements distingués lors de la première édition des Tatler Best Africa Awards 2026, organisée le 8 octobre à Nairobi, au Kenya. Une distinction qui renforce la visibilité de l’offre écotouristique gabonaise, dans un secteur où le pays cherche à valoriser son patrimoine naturel et à diversifier son économie.

Dans un environnement touristique africain dominé par des destinations déjà bien établies comme le Kenya, le Maroc, la Tanzanie, les Seychelles ou l’île Maurice, le Gabon tente progressivement de faire reconnaître ses propres atouts. La distinction obtenue par Ndola Lodge lors de la cérémonie organisée au JW Marriott de Nairobi constitue, à cet égard, une opportunité de visibilité internationale. Elle intervient alors que les pouvoirs publics et les investisseurs institutionnels entendent développer une offre touristique fondée sur la biodiversité, la qualité de l’accueil et des expériences immersives au sein des espaces naturels protégés. Reste désormais à transformer cette reconnaissance en fréquentation touristique et en retombées économiques mesurables.

Ndola Lodge parmi les établissements africains distingués

Organisée pour la première fois en 2026, la cérémonie des Tatler Best Africa Awards vise à mettre en lumière 100 établissements hôteliers africains reconnus pour la qualité de leur offre et leur contribution au développement du tourisme haut de gamme. La présence de Ndola Lodge dans cette sélection offre au Gabon une visibilité auprès des professionnels du voyage de luxe, des investisseurs et des réseaux internationaux de distribution touristique. Il ne s’agit toutefois pas d’un classement établissant que le lodge occupe une position précise parmi les 100 établissements retenus.

Implanté dans le parc national de Loango, sur la façade atlantique du Gabon, Ndola Lodge bénéficie d’un environnement naturel associant forêts équatoriales, savanes, lagunes et plages. Cette diversité écologique constitue l’un des principaux arguments de différenciation de la destination gabonaise. Contrairement aux modèles touristiques reposant sur une fréquentation de masse, l’établissement mise sur une expérience haut de gamme au contact de la nature, avec pour enjeu de concilier qualité des prestations, préservation des écosystèmes et développement des activités économiques locales.

Luxury Green Resorts veut faire du tourisme un levier de diversification

Filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques, Luxury Green Resorts intervient dans un secteur présenté comme l’un des relais possibles de diversification de l’économie nationale. À travers l’exploitation d’établissements touristiques, l’entreprise entend contribuer à la transformation du patrimoine naturel gabonais en activités économiques génératrices de revenus et d’emplois. Cette orientation s’inscrit dans un contexte où le Gabon cherche à développer de nouvelles sources de croissance au-delà des industries extractives.

Pour Christian Mbina, directeur général de Luxury Green Resorts, la reconnaissance obtenue à Nairobi confirme le potentiel de la destination. « Cette distinction est une fierté pour Luxury Green Resorts et ses employés, mais elle est avant tout une victoire pour le Gabon. Elle démontre que notre pays possède les ressources naturelles, les paysages et le potentiel humain nécessaires pour se positionner parmi les grandes destinations d’écotourisme du continent », a-t-il déclaré. Le dirigeant a également dédié cette distinction au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en référence à l’ambition affichée de développer le secteur touristique.

Une reconnaissance à convertir en investissements et en emplois

Au-delà de sa portée symbolique, la distinction de Ndola Lodge soulève la question de la rentabilité et des retombées des investissements réalisés dans le tourisme durable. Pour le FGIS, dont Luxury Green Resorts constitue une filiale, l’enjeu consiste à démontrer que les capitaux mobilisés dans l’hôtellerie peuvent contribuer durablement à l’activité économique. Cette perspective suppose notamment une fréquentation suffisante des établissements, le développement des compétences locales et l’intégration des communautés riveraines aux chaînes de valeur touristiques.

La cérémonie de Nairobi représente également une occasion de renforcer les relations avec les agences spécialisées, les tour-opérateurs et les professionnels du tourisme international. La visibilité offerte par une distinction ne garantit cependant pas, à elle seule, une augmentation des réservations. Celle-ci dépendra notamment de l’accessibilité des sites, de la qualité des infrastructures de transport, de la compétitivité des prestations et de la capacité des opérateurs à commercialiser efficacement leurs offres sur les marchés étrangers.

Loango, vitrine d’une ambition touristique nationale

La reconnaissance obtenue par Ndola Lodge pourrait contribuer à accroître l’intérêt des voyageurs pour le parc national de Loango, mais également pour d’autres espaces naturels gabonais comme la Lopé, l’Ivindo ou Moukalaba-Doudou. Le développement d’une offre écotouristique cohérente nécessitera toutefois des investissements complémentaires dans les infrastructures d’accueil, la formation professionnelle, la connectivité des destinations et les dispositifs de conservation de la biodiversité.

Pour les pouvoirs publics comme pour les investisseurs, le défi sera désormais d’accompagner cette visibilité internationale par des résultats économiques vérifiables. Le nombre de visiteurs accueillis, les emplois créés, les recettes générées et les bénéfices revenant aux communautés locales constitueront autant d’indicateurs permettant d’apprécier la contribution réelle du tourisme au développement national. La distinction de Ndola Lodge ouvre ainsi une perspective encourageante pour le Gabon, mais sa portée économique dépendra avant tout de la capacité du secteur à convertir cette reconnaissance en activité durable.