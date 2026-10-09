Gabon : vers une mise en service progressive du barrage hydroélectrique de Kinguélé d’ici la fin d’année

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Annoncée lors du Conseil des Ministres réuni le 8 octobre 2026 sous la présidence du Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, la mise en service progressive du barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval marque un tournant majeur pour l’indépendance énergétique du Gabon. Avec un chantier de gros œuvre désormais exécuté à 95 %, l’aménagement entre dans sa phase finale d’opérationnalisation.

Portée par le ministère de l’Accès Universel à l’Eau et à l’Énergie, cette infrastructure stratégique s’apprête à démarrer ses activités industrielles. Le calendrier arrêté prévoit le raccordement au réseau électrique puis le démarrage successif de ses trois turbines entre les mois d’octobre et de décembre 2026.

L’aboutissement de ces travaux complexes permettra d’injecter une puissance cumulée de 35 mégawatts (MW) dans le réseau national. Cette capacité nouvelle constitue un apport décisif pour stabiliser l’approvisionnement électrique de la région nord-ouest du pays et répondre à la demande croissante des ménages comme des entreprises.

Un pilier stratégique pour le Grand Libreville

L’impact de cette infrastructure sur le quotidien des populations métropolitaines sera immédiat et substantiel. Une fois le complexe pleinement opérationnel, Kinguélé Aval fournira plus de la moitié de l’énergie électrique consommée dans l’ensemble du Grand Libreville.

Cette montée en puissance offre une réponse concrète et durable aux récurrentes tensions d’approvisionnement et aux coupures de courant qui impactent le bassin de vie de la capitale. En misant sur le potentiel hydraulique local, le pays renforce ainsi la résilience de son réseau interconnecté tout en diversifiant ses sources de production.

Cap sur les dernières autorisations administratives

Malgré l’état d’avancement très fort des travaux sur le terrain, l’exploitation effective de l’ouvrage reste soumise au respect strict du cadre réglementaire. Deux autorisations administratives clés, dont les dossiers d’instruction ont été transmis aux services compétents, conditionnent encore l’ouverture officielle de la centrale.

Au-delà de la performance technique, Kinguélé Aval s’inscrit pleinement dans la transition énergétique nationale. En substituant une énergie renouvelable, propre et compétitive aux énergies fossiles, le Gabon confirme son engagement en faveur du développement durable et de la sécurité énergétique à long terme.