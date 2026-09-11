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Thierry Mouyouma : « l’état d’esprit est au beau fixe avant le match retour »

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 11 septembre 2026 à 10h17min
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Le coach de l'As Mangasport Thierry Mouyouma © D.R.
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À l’aube du match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine face à Africans Stars, prévu le 12 septembre 2026, Thierry Mouyouma, entraîneur de l’AS Mangasport, a accepté de répondre aux questions de Gabon Media Time. Entre confiance affichée et lucidité sur les difficultés rencontrées à la préparation, le technicien gabonais fait le point avant ce rendez-vous décisif.

GMT : Dans quel état d’esprit préparez-vous ce match retour ?

Thierry Mouyouma : L’état d’esprit est au beau fixe, l’idée de continuer l’aventure nous habite, nonobstant certaines difficultés. Le nationalisme nous habite, avancer dans cette compétition est un leitmotiv, surtout quand on sait que le club n’avait ni marqué un but ni gagné un seul match depuis 2018. La phase de poules reste l’objectif majeur, passer ce tour est l’objectif.

GMT : Qu’est-ce qui, selon vous, constitue la clé du succès de votre club face à Africans Stars ?

TH: Nous avons appris de nos erreurs en préparation au Congo. Même si tout n’a pas été gommé, la volonté de bien faire, de passer ce tour pour le ranking et la classification de notre pays, restent des arguments qui nous tiennent à cœur et fondent mon discours aux joueurs.

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GMT : Les recrues vous apportent-elles les atouts palliatifs aux quelques carences de la saison écoulée ?

TH : On joue à 80 % avec nos joueurs de la saison dernière, sachant que nous ne pouvons pas utiliser nos recrues étrangères du fait de la non-ouverture du TMS. Sur le plan local, nous n’avons pas beaucoup recruté, faute de profils idéaux par rapport à nos principes de jeu. Mais aussi, quand on a appris pour le TMS, il était tard, parce que beaucoup de joueurs étaient en vacances. On a connu des départs majeurs, on a su s’adapter.

GMT : Merci coach et bonne chance !

TH: Merci à vous Gabon Media Time pour l’intérêt !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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