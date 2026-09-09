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Bitam : un jeune tué à coups de chevron lors d’une bagarre avec un Camerounais

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 9 septembre 2026 à 18h28min
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Un aperçu de la victime, de son vivant © D.R.
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Un jeune homme, connu sous le prénom de Dany, est décédé quelques jours après une violente bagarre avec un ressortissant camerounais. Les faits se seraient produits à Medouma Essangui, un village situé à Bitam, dans le nord du Gabon, rapporte Direct 9.

Le village de Medouma Essangui est plongé dans la tristesse depuis quelques jours. La violente bagarre qui aurait opposé les deux jeunes a finalement été mortelle. Selon les informations relayées par Direct 9, les faits se seraient produits dans la nuit. Les deux hommes auraient consommé de l’alcool avant de se disputer. La situation aurait ensuite dégénéré en affrontement physique.

Un drame qui relance la question sur l’accès de colère

Dany aurait porté le premier coup avec un morceau de chevron, avant que son adversaire ne riposte en le frappant à la tête avec le même objet. Après ce coup, Dany se serait effondré au sol. Son adversaire aurait alors pris la fuite, laissant le jeune homme sur place. Toujours selon les mêmes sources, Dany serait resté au village pendant un certain temps sans recevoir immédiatement de soins.

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Face à la dégradation de son état, il aurait finalement été évacué vers l’hôpital canadien d’Oyem. Malgré sa prise en charge, le jeune homme aurait succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Les circonstances précises de cette affaire restent toutefois à établir. Une enquête pourrait permettre de déterminer le déroulement exact de l’altercation et les responsabilités éventuelles de chacun.

Cette affaire rappelle les risques liés à la consommation excessive d’alcool et aux violences entre jeunes. Une simple dispute peut rapidement dégénérer et entraîner des conséquences irréversibles. Les autorités compétentes sont ainsi appelées à renforcer les actions de prévention, de sensibilisation et d’encadrement afin d’éviter que de telles situations ne se reproduisent.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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