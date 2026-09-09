Gabon : le Conseil supérieur de la magistrature pressenti le 17 septembre !

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L’attente touche-t-elle à sa fin dans les couloirs du palais de justice ? Retardée depuis juillet, la réunion du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) devrait finalement s’ouvrir le 17 septembre prochain, selon plusieurs indiscrétions concordantes. Sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, ce rendez-vous institutionnel s’annonce déterminant pour l’avenir du corps judiciaire.

Si la chancellerie n’a pas encore communiqué sur l’effectivité du déroulement des travaux du Conseil supérieur de la magistrature, il reste que des sources autorisées laissent entendre que le 17 septembre 2026 serait la bonne date. À l’ordre du jour, les arbitrages sur la carte judiciaire qui s’annoncent sensibles. Le vaste mouvement d’affectations et de mutations attendu dans les juridictions du pays doit intervenir en ce début d’année pour permettre une répartition équilibrée des ressources humaines.

Le CSM, que de pressions et d’attentes !

Désengorger les tribunaux et replacer la compétence au cœur des juridictions stratégiques, voilà l’intérêt d’acter les affectations au sein de l’appareil judiciaire. À ces mouvements s’ajoute l’examen des promotions et avancements de grade. Mais le véritable test d’autorité se jouera sur le terrain de la déontologie. Car, rappelons-le, ce Conseil supérieur de la magistrature devra trancher le sort des magistrats mis en cause lors du Conseil de discipline du 25 août dernier.

Validation stricte ou tempérament des propositions de révocation et d’avertissement ? La position qu’adoptera le patron de la magistrature et l’ensemble des acteurs clés de cette réunion est très attendue. La gestion de ce CSM en dira long sur la marge de manœuvre réelle accordée à l’auto-discipline du corps des magistrats. Brice Clotaire Oligui Nguema s’attelera assurément à veiller à l’équilibre fragile entre l’impératif de moralisation et les besoins de gestion de carrière. Les jours se suivent et les choses se préciseront.