SportsBiz Africa 2026 : Paul Kessany pour le développement d’une économie sportive sud-sud !

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La diplomatie sportive gabonaise s’est illustrée, ce mercredi 9 septembre 2026, à l’ouverture de la troisième édition du forum international SportsBiz Africa, tenue à Kigali au Rwanda. Convention Centre sous l’égide du Conseil des sports de l’Union africaine et de Rwanda Events Group, cette rencontre a permis à Paul Ulrich Kessany, ministre des Sports, de faire le plaidoyer d’une stratégie continentale mutuelle.

Conduite par le ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany, la délégation gabonaise a pris une part active aux travaux inauguraux du très prestigieux SportsBiz Africa en son édition 3. Amorcée par une table ronde ministérielle consacrée à l’articulation entre dynamiques entrepreneuriales et développement continental par le sport, cette réunion de haut vol a servi de catalyseur pour une dynamique africaine unifiée.

Paul Kessany en VRP du Gabon à Kigali !

Reçu par son homologue rwandaise, Nelly Mukazayire, le membre du gouvernement gabonais s’est attelé, lors des sessions plénières et des ateliers techniques, à vulgariser la vision stratégique sous l’impulsion du Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema pour le sport. Ainsi, le plaidoyer gabonais a été axé sur le changement de paradigme. Selon Paul Ulrich Kessany il est temps de « dépasser la seule dimension récréative du sport afin d’en faire une filière industrielle et scientifique à part entière ».

Photo de famille au lancement de la 3ème édition du SportsBiz Africa à Kigali © D.R.

Il s’agit dès lors de l’ériger en secteur générateur de croissance et créateur de valeurs à l’échelle internationale. Une orientation clé qui n’a pas laissé indifférents les participants à cette rencontre. Pour preuve, les laboratoires consacrés aux mécanismes de financement durable, aux partenariats public-privé et à l’optimisation des infrastructures sportives, ont permis de cerner davantage la contribution gabonaise sur la question soumise à appréciation.

Par ailleurs, cette grand-messe a été rythmée par des visites de terrain programmées au Stade Amahoro et à la BK Arena. Occasion pour la délégation gabonaise d’admirer ces chefs-d’œuvre qui démontrent l’engagement du gouvernement Rwandais pour une politique sportive d’envergure. Une méthode qui devrait faire école partout sur le continent. Notons que les assises de Kigali se poursuivront jusqu’au 13 septembre, avec en point d’orgue l’organisation de la SportsBiz Africa eSports Cup.