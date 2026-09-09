« Apollo Has Fallen » en diffusion exclusive sur Canal+ le 14 septembre !

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C’est le grand rendez-vous des amateurs de séries d’espionnage. En effet, à compter du 14 septembre 2026, Canal+ diffusera en exclusivité « Apollo Has Fallen ». 8 épisodes qui promettent de tenir les spectateurs en haleine bien au-delà de nos frontières, puisque le lancement sera simultané dans 55 pays.

Portée par le duo formé par Tewfik Jallab et Ritu Arya, la série renoue avec les personnages de Vincent Taleb et Zara Taylor, cette fois lancés dans une traque à haut risque contre un mercenaire russe aussi redoutable qu’insaisissable, Yuri Mishkin. Le point de départ ? Le détournement d’un avion au large de la Libye, préambule à une conspiration où se mêlent virus mortel, taupe infiltrée et vengeance personnelle.

Apollo Has Fallen, Canal+ au coeur du 7e art !

Écrite par Howard Overman, déjà à l’origine de la franchise, cette nouvelle saison promet une montée en puissance spectaculaire. Le créateur lui-même l’annonce : fini les scènes d’action resserrées de la première saison, place à un véritable conflit armé, entre crash d’avion en Méditerranée, siège dans les montagnes galloises et affrontements dans le désert libyen.

Chaque épisode se veut un mini-film à part entière, tourné dans des décors aussi variés que La Valette à Malte ou les environs de Benghazi. Mais au-delà du spectacle, c’est bien l’humain qui semble au cœur du récit : trahison, deuil et confiance ébranlée guideront les trajectoires de Zara et Vincent, confrontés à des choix impossibles et à un traître tapi dans leurs propres rangs.

Autour d’eux, une galerie de personnages complexes – une virologue kidnappée, un mentor rattrapé par son passé, un haut gradé du MI6 déstabilisé par ses sentiments viendront enrichir cette fresque d’espionnage haletante. Rendez-vous dès le 14 septembre, tous les lundis à 21h00, avec deux épisodes pour se mettre dans le bain, avant un rythme hebdomadaire jusqu’au dénouement final. N’attendez plus, abonnez-vous vite pour ne pas louper cette série !