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UDB : Aurélien Mintsa remplacé par Madama Moubeya à la trésorerie générale !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 10 septembre 2026 à 14h32min
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Aurélien Mintsa Mi Nguema sous les couleurs de l'UDB © D.R.
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Lors du journal de 20h sur Gabon 1ère, le secrétaire général de l’Union démocratique des Bâtisseurs (UDB), Mays Mouissi, a donné lecture d’une décision qui rebat les cartes au sommet de l’organe financier du parti au pouvoir. Il en ressort que Luc Aimard Madama Moubeya prend les rênes de la trésorerie générale en lieu et place d’Aurélien Mintsa Mi Nguema.

Par la Décision n° 002/PFPP/DC, le Président-Fondateur, Brice Clotaire Oligui Nguema, a acté le renouvellement de la Trésorerie générale de la formation politique au pouvoir. Luc Aimard Madama Moubeya hérite du poste de Trésorier général, en remplacement d’Aurélien Mintsa Mi Nguema, dont le départ n’a fait l’objet d’aucune justification publique. Un mouvement de chaises qui n’a pas pas manqué de faire jaser à Libreville.

L’UDB se reconstruit sans l’un de ses piliers en Inde !

Au nombre des nouveaux arrivants à la Trésorerie générale de l’Union démocratique des Bâtisseurs, Yannick Mefane qui occupera désormais, le poste de Trésorier général adjoint 1, tandis qu’Alice Princesse Ntsiendi Mpindi devient Trésorière générale adjointe 2. Le texte  signé par Brice Clotaire Oligui Nguema, précise que la décision « prend effet à compter de sa signature » et doit être « publiée et communiquée selon la procédure d’urgence partout où besoin sera ».

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Une formulation qui traduit la volonté du sommet du parti d’imprimer un tempo rapide à ce réaménagement. Si le fond de la décision, à savoir un simple mouvement interne au sein des instances bâtisseuses, n’a rien d’exceptionnel dans la vie ordinaire d’un parti politique, c’est la forme qui suscite la controverse. Nombre d’observateurs et d’internautes s’étonnent, voire s’indignent, que l’UDB ait choisi le canal du service public de télévision.

« Pourquoi avoir choisi de diffuser une communication de nature strictement interne et privée au Journal télévisé du pays ? », a déploré une internaute sur la page Facebook de Gabon 1ère. Cette confusion des genres entre communication partisane et mission de service public ravive le débat récurrent sur l’usage des médias d’État par le parti au pouvoir. Jadis décrié sous le PDG, la mauvaise habitude semble se répandre sous l’UDB. Et ce, à l’heure où le pluralisme médiatique reste un défi.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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