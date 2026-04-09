The Voice Afrique : Emma’a dans le fauteuil des coachs pour la nouvelle saison ! 

Ecouter l'article

C’est un pas de plus que vient de faire Emma’a dans sa carrière. La chanteuse de R&B est officiellement assise dans l’un des 4 fauteuils de la prochaine saison de The Voice Afrique francophone. Une annonce qui vient renforcer la notoriété et l’influence de l’artiste gabonaise sur la scène continentale et internationale.

Alors qu’elle vient d’être nominée pour les Flammes 2026, Emma’a enchaîne les surprises. Elle sera l’un des mentors des talents retenus à la suite de l’émission musicale The Voice Afrique francophone. Elle sera assise aux côtés d’autres artistes à savoir Franglish de la France, Josey et Meiway de la Côte d’ivoire. Ensemble ils auront la responsabilité de déceler des talents vocaux et de les accompagner dans le décollage de leur carrière musicale.

Entre joie et attente, le défi d’Emma’a…

Si jusqu’à lors les gabonais étaient des participants à l’instar de fabbio Vieira en 2022 ou encore des acteurs de l’ombre tels Magali Palmira Wora, Emma’a s’inscrit comme la première panthère à s’asseoir sur le siège de coach. Une nouvelle qui a suscité une effervescence immédiate sur les réseaux sociaux. Pour nombreux de ses fans et professionnels du milieu, c’est une façon de saluer et de donner la chance à cette artiste qui ne cesse de gravir les échelons de faire ses preuves.

D’un autre côté, c’est pour la Reine du goumin, une épreuve qu’elle devra relever avec brio. Car si elle est connue pour son style essentiellement R&B, elle aura devant elle des candidats qui chanteront aussi bien du rap, de la pop, du jazz et bien d’autres genres. Le défi sera de parvenir à distinguer la perle rare dans chacun des profils, des épreuves à l’aveugle à la finale. Et sur ce point, les mélomanes pourraient être rigoureux. à la jeune panthère de sortir ses griffes et montrer qu’elle est à la hauteur de la responsabilité qui lui a été confiée. Rendez-vous derrière nos écrans pour suivre son parcours à The Voice Afrique francophone 2026 !