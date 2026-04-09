FEMUA 18 : le Gabon prêt à laisser sa griffe au festival !

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En sa qualité de pays d’honneur à la 18e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), le Gabon a, à la faveur d’une conférence de presse tenue le mercredi 08 avril 2026, réaffirmé sa présence. Placée sous le thème « Intelligence artificielle menace ou opportunité pour l’Afrique ». Ainsi, cette édition sera pour les acteurs culturels gabonais une scène pour s’exprimer. De plus, ils pourront partager l’identité nationale sur la scène continentale.

C’est une cérémonie, portée par le leadership du Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s’est tenue en présence des ministres de la jeunesse et des sports, chargé du rayonnement culturel Paul Kessany, du commerce et des PME-PMI, Zenaba Gninga Chaning, et du comité d’organisation du Femua. Par ailleurs, en reconnaissant le choix porté sur le Gabon, le ministre de tutelle a tenu à rappeler l’importance de ce festival. « Pour le Gabon, c’est une opportunité stratégique d’affirmer son identité culturelle et de renforcer son rayonnement sur la scène internationale. Alors ensemble faisons du Femua 18 un moment inoubliable, faisons du Gabon non pas un invité mais une signature. », a déclaré Paul Kessany.

Prêts pour marquer le sol d’Anoumabo pendant 6 six jours !

Entre héritage et modernité, le pays à travers ses acteurs culturels de tous bords, d’ailleurs présents, entend jouer sa partition pour laisser sa griffe de panthère. Par conséquent, « Je pense qu’avoir une ambassadrice qui connaît l’écosystème en Côte d’ivoire est un avantage. Je suis très honorée et fière d’avoir été choisie comme ambassadrice et je ferai tout mon possible pour porter haut les valeurs de notre pays.», a confié Nelly Obono, ambassadrice du Gabon au Femua 18. Face aux artistes culturels gabonais, la feuille de route a été déclinée. Cela offre ainsi une vision concrète du festival.

«Aujourd’hui nous respectons la coutume des procédures à suivre pour les pays d’honneur du Femua. Il fallait venir parler avec les acteurs gabonais et leur dire ce qui leur est réservé à Abidjan », a expliqué Salif Traoré dit A’salfo, Commissaire général au Femua. C’est donc un programme bien chargé qui attend la délégation gabonaise. En effet, entre promotion des œuvres traditionnelles, défilé de mode, la Nuit du Gabon, conférence débat autour de l’Intelligence artificielle, concerts et bien d’autres, c’est un pavillon complet qui est mis en place pour accueillir la nation. Ensuite, aux panthères de prendre leur envol et faire valoir le pays sous toutes ses formes dès le 28 avril à Abidjan et ce, avec la bénédiction du Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema !