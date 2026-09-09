Gabon : la production de sucre en baisse de 21,27 %

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La filière sucrière gabonaise traverse une zone de turbulences inédite. D’après les informations rapportées par Direct Infos Gabon, le marché local se retrouve confronté à un paradoxe économique alarmant : alors que la production nationale a reculé de 21,27 %, les importations de sucre ont bondi de plus de 212 % en 2025. Ce déséquilibre brutal fragilise la santé financière des Sucreries du Gabon (SUCAGABON), seulement deux ans après la reprise de l’ancienne SUCAF par l’investisseur turc MFB.

La direction de SUCAGABON a présenté un état des lieux sans détour lors d’une rencontre de travail tenue le 28 août 2026 à Franceville avec le gouverneur du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga. Les chiffres révèlent la pression subie par l’unique complexe industrialo-agricole de la région. La récolte locale s’est cantonnée à 14 640 tonnes.

Dans le même intervalle, les achats à l’étranger ont franchi le seuil des 22 070 tonnes. Pour la première fois, le volume du sucre importé surpasse largement l’offre issue des plantations gabonaises, renforçant la vulnérabilité du pays face aux chocs extérieurs.

Inquiétudes sur la rentabilité et les 552 emplois directs

Cette offensive du sucre étranger survient alors que l’entreprise continue de porter une lourde charge sociale, maintenant un effectif constant de 552 salariés. Confronté à la hausse des coûts d’exploitation, le groupe fait savoir que l’afflux massif de marchandises importées compromet la rentabilisation de ses investissements.

Désireuse de consolider son outil industriel dans le Haut-Ogooué, SUCAGABON sollicite désormais une protection renforcée de la part des pouvoirs publics pour sécuriser ses activités et garantir la pérennité de ses emplois.

Le grand défi de la souveraineté alimentaire

Ce marasme dépasse la simple santé comptable de l’opérateur local et pose une équation stratégique majeure pour Libreville. Le Gabon peut-il concilier l’ambition de sa souveraineté alimentaire avec un recours aussi systématique aux marchés internationaux, tout en disposant de capacités de transformation sur son territoire ?

Pour le gouvernement, l’arbitrage s’avère délicat : il s’agit d’instaurer des mesures protectionnistes adaptées sans pour autant détériorer le pouvoir d’achat des ménages ni restreindre l’approvisionnement des consommateurs.