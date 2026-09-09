Baie des Rois : la FMCT lève 10 milliards de FCFA pour accélérer la viabilisation du site

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La Façade Maritime du Champ Triomphal (FMCT), aménageur de la Baie des Rois à Libreville, lance un nouvel appel public à l’épargne de 10 milliards de FCFA destiné à financer la poursuite des travaux d’aménagement du site. Selon DirectInfos Gabon, dans sa livraison du 4 septembre 2026, le projet affiche actuellement un taux de viabilisation de 40 % sur près de 40 hectares. Cette nouvelle levée doit notamment financer les réseaux structurants et un parking en silo, dans la perspective de la commercialisation des parcelles et de l’installation des investisseurs privés.

Après une première émission verte de 20 milliards de FCFA lancée en 2021 et arrivée à échéance avec un remboursement intégral annoncé, la FMCT retourne sur le marché financier régional. Cette fois, l’aménageur sollicite 10 milliards de FCFA pour poursuivre la transformation de la Baie des Rois, projet urbain majeur développé sur le front de mer de Libreville. Comme le rapporte DirectInfos Gabon, les ressources mobilisées doivent permettre de finaliser la viabilisation des parcelles restant à céder, mais également d’achever les infrastructures indispensables à leur exploitation : voirie, eau, assainissement, électricité et éclairage « smart city ».

Deux tranches pour mobiliser 10 milliards de FCFA

L’opération est structurée autour de deux tranches de 5 milliards de FCFA. La première, d’une maturité de trois ans, offre un taux d’intérêt brut annuel de 6,75 %, tandis que la seconde, remboursable sur cinq ans, propose une rémunération de 7,50 %. Selon DirectInfos Gabon, l’opération est présentée comme la première émission d’obligations vertes à tranches multiples réalisée par appel public à l’épargne en Afrique centrale.

L’innovation tient cependant davantage à la structuration financière de l’opération qu’à son montant. Avec 10 milliards de FCFA recherchés, l’émission demeure relativement contenue au regard des ambitions globales de la Baie des Rois. Elle constitue néanmoins un nouveau test de la capacité de la FMCT à mobiliser l’épargne régionale pour financer des infrastructures urbaines présentées comme durables.

Un projet à 40 % de viabilisation

Le principal enjeu demeure désormais l’accélération physique du projet. D’après les données rapportées par DirectInfos Gabon, le taux de viabilisation atteint actuellement 40 %. Or, la disponibilité effective des réseaux constitue une condition préalable à la cession et à l’exploitation des parcelles par les opérateurs privés appelés à investir sur le site.

La question du rythme d’exécution apparaît d’autant plus importante que la Baie des Rois est appelée à accueillir, à terme, près de 800 milliards de FCFA d’investissements privés. Le modèle repose donc en partie sur une mécanique précise : mobiliser des financements pour aménager les terrains, puis attirer des investisseurs dont les implantations doivent progressivement générer de la valeur autour du projet.

La FMCT se prépare également à la Bourse

Autre évolution relevée par DirectInfos Gabon : la FMCT figure, aux côtés de Gabon Power Company, parmi les entreprises de la galaxie du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS) évoquées pour une future introduction en Bourse. Gouvernance, capacité à lever des capitaux et historique de remboursement constitueraient autant d’éléments susceptibles de préparer cette nouvelle étape.

Cette perspective donnerait à l’actuelle émission obligataire une portée dépassant le seul financement des travaux de la Baie des Rois. Elle pourrait également servir de test de marché avant une ouverture plus large du financement d’entreprises publiques ou à participation publique. Pour la FMCT, le véritable indicateur restera néanmoins opérationnel : transformer les 10 milliards de FCFA recherchés en infrastructures achevées, puis les infrastructures en investissements privés effectivement réalisés sur la Baie des Rois.