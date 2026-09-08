Gabon-Émirats : 37,6 milliards de FCFA d’importations en seulement six mois

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Les relations économiques entre les Émirats arabes unis et le Gabon connaissent une accélération sans précédent. Selon des données rapportées par Sika Finance, les exportations émiraties non pétrolières à destination du marché gabonais ont atteint 37,6 milliards de FCFA au cours du seul premier semestre 2026. Un chiffre éloquent qui surpasse déjà l’intégralité du volume comptabilisé sur l’ensemble de l’exercice 2025.

Cette performance commerciale reflète une réorientation dynamique des flux d’approvisionnement du pays. En l’espace de six mois, l’activité des fournisseurs émiratis s’est intensifiée sur le territoire gabonais, traduisant une diversification accrue des partenaires commerciaux de Libreville. Le volume de marchandises expédiées témoigne de la vitalité de ce canal bilatéral, désormais positionné parmi les plus dynamiques de la région CEMAC.

L’aboutissement d’un rapprochement stratégique

Cette dynamique d’échanges s’inscrit dans le prolongement direct de la diplomatie économique menée par les autorités des deux pays. Les Émirats arabes unis renforcent progressivement leur empreinte en Afrique centrale, ciblant des marchés solvables en quête de biens d’équipement, de matériaux et de produits de consommation courante. Pour le Gabon, cette ouverture permet de multiplier les sources d’approvisionnement et de fluidifier l’importation de biens essentiels à son marché intérieur.

Si la balance commerciale confirme cet engouement, les observateurs financiers soulignent la nécessité de transformer cet élan marchand en ancrage industriel durable. Comme l’indique l’analyse transmise par Sika Finance, le véritable test de ce partenariat résidera désormais dans la concrétisation des investissements directs émiratis sur le sol gabonais. L’enjeu stratégique consistera à dépasser la simple relation de comptoir pour orienter ces capitaux vers la création de valeur locale, la transformation des ressources et le développement des infrastructures nationales.