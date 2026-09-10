ZLECAf : le Gabon affine sa stratégie pour conquérir le marché continental

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À Libreville, l’heure est aux arbitrages décisifs pour l’avenir commercial du pays. Alors que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) promet d’ouvrir les portes d’un marché de plus d’un milliard de consommateurs, le gouvernement gabonais entend ne pas rester un simple spectateur de cette intégration économique. Les 10 et 11 septembre 2026, le ministère du Commerce rassemble près de 60 acteurs clés pour valider la feuille de route révisée du pays.

L’enjeu dépasse le cadre d’un simple accord douanier : il s’agit de transformer des opportunités théoriques en gains économiques tangibles. Dans un contexte national axé sur la souveraineté industrielle et la création d’emplois, le Gabon ambitionne de se servir de la ZLECAf comme d’un catalyseur pour diversifier son économie et muscler son secteur privé.

Organisé avec l’appui technique de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), cet atelier de validation réunit des représentants des ministères, du monde des affaires, de la société civile et du milieu universitaire. Tous examineront les conclusions d’un vaste processus de consultations nationales destiné à adapter la stratégie gabonaise aux réalités du marché continental.

Comme le soulève Zenaba Gninga Channing, ministre du Commerce, des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat des Jeunes, cette démarche traduit une trajectoire claire. « La réactualisation de la Stratégie nationale vise à faire du commerce un levier de diversification économique, de création de valeur ajoutée locale et d’emplois. Elle s’inscrit dans les orientations du Plan National de Croissance et de Développement pour renforcer la résilience de notre économie. », a relevé le membre du gouvernement.

Compétitivité et infrastructures : le grand chantier

Pour récolter les fruits de cet espace commercial unifié, le Gabon doit lever des freins structurels majeurs. L’accès aux marchés africains exige en effet une hausse nette de la compétitivité des entreprises locales, une modernisation des infrastructures logistiques et une gouvernance commerciale irréprochable. Durant deux jours, les participants s’attelleront à identifier les chaînes de valeur prioritaires capables de générer une forte valeur ajoutée locale.

L’objectif est d’articuler étroitement les réformes commerciales avec le tissu industriel existant. Adama Ekberg Coulibaly, chef de la section des initiatives sous-régionales au bureau sous-régional de la CEA pour l’Afrique centrale, rappelle ainsi le potentiel du pays. « Le Gabon dispose d’atouts importants, notamment ses ressources naturelles et sa position stratégique en Afrique centrale. La validation de cette stratégie constitue une étape essentielle pour transformer ces atouts en opportunités concrètes. », a-t-il indiqué.

À l’issue des travaux, les participants doivent adopter un plan d’actions prioritaire, un dispositif de suivi-évaluation et un cadre de financement durable, scellant ainsi l’engagement collectif du secteur public et privé dans cette aventure continentale.