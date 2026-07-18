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Journée de Nelson Mandela : 13 ans après l’histoire se souvient du Nobel de la Paix !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 18 juillet 2026 à 18h13min
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Nelson Mandela, ancien président sud-africain décédé en 2013 © D.R.
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Chaque 18 juillet, la communauté internationale célèbre la Journée internationale Nelson Mandela, instaurée par les Nations Unies pour rendre hommage à l’ancien président sud-africain et prix Nobel de la paix. Treize ans après sa disparition, survenue le 5 décembre 2013, son héritage continue d’inspirer les défenseurs des droits humains à travers le monde.

De son combat contre le régime de l’apartheid à son accession à la présidence de l’Afrique du Sud en 1994, Nelson Mandela a incarné les valeurs de liberté, de justice et de réconciliation. Après avoir passé vingt-sept années en prison, il a choisi le pardon plutôt que la vengeance, faisant de son parcours un symbole universel de résilience et de dignité. En cette journée commémorative, les Nations Unies rappellent que l’engagement de Madiba demeure une référence face aux défis contemporains liés aux discriminations, aux inégalités et au racisme.

Un héritage qui traverse les générations

Son célèbre appel à combattre toutes les formes de ségrégation continue de résonner dans un monde encore confronté aux divisions. Lors de son intervention devant le Comité spécial contre l’apartheid de l’Assemblée générale des Nations Unies en juin 1990, Nelson Mandela affirmait que « le racisme doit être combattu par tous les moyens dont dispose l’humanité ». Une déclaration qui résume l’essence de son combat et qui reste d’une brûlante actualité. Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a lui aussi salué la mémoire de l’ancien dirigeant sud-africain.

« La vie de Madiba et sa conviction que rien n’est impossible quand les peuples se tiennent unis ont toujours été une source d’inspiration pour moi. L’avenir est entre nos mains », a-t-il déclaré, invitant les citoyens du monde à poursuivre l’œuvre de paix et de solidarité portée par Mandela. Au-delà de la commémoration, cette journée rappelle que l’engagement de Nelson Mandela demeure un appel à agir. Son message de courage, d’égalité et de réconciliation continue d’inspirer les générations présentes et futures, prouvant que les idéaux qu’il a défendus restent essentiels pour construire un monde plus juste.

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